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Байден завтра розкаже про своє бачення зовнішньої політики США

Президент США також підпише низку виконавчих актів.

Байден завтра розкаже про своє бачення зовнішньої політики США
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден завтра виступить з промовою про своє бачення американської зовнішньої політики.

Про це пише ua.interfax.com.ua з посиланням на американський телеканал.

"Це буде перший великий політичний виступ Байдена з моменту набуття повноважень і, швидше за все, відбудеться під час запланованого візиту в Держдепартамент", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що президент підпише низку виконавчих актів, пов'язаних з його намірами продемонструвати новий підхід США до подій на світовій арені.

Як зазначає телеканал, "Байден стикається з цілою низкою зовнішньополітичних викликів – від Ірану і Північної Кореї до Росії, Китаю та війни в Афганістані".

Він різко критикував зовнішню політику колишнього президента США Дональда Трампа під час передвиборної кампанії 2020 року і в разі перемоги на виборах "обіцяв кардинальні зрушення як у відносинах з союзниками, так і у сфері протистояння противникам, таким як Росія".

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів Америки офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря США

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