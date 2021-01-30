Посол США у Росії: послаблювати санкції проти Москви не планують

"Підхід Вашингтона до України та Мінських угод не змінюється".

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз не планують послаблювати санкції проти Росії, запроваджені, зокрема, через анексію українського Криму.

Про це заявив посол США в Росії Джон Салліван в інтерв’ю телеканалу "Дождь".

"Підхід Вашингтона до України та Мінських угод не змінюється", - наголосив дипломат. За його словами, США продовжать діалог щодо Донбасу у різних форматах, в тому числі - "нормандському".

Коментуючи публікацію на сайті МЗС США про неузгоджені акції протесту проти арешту опозиціонера Олексія Навального, Салліван сказав, що це було зроблено для безпеки громадян США, і американцям не варто ходити на мітинги у Росії.

Раніше повідомлення на сайті американської дипмісії викликало різку критику російського МЗС. У міністерстві назвали дії посольства "втручанням у внутрішні справи".

Салліван зауважив, що у Вашингтона і Москви є розбіжності з усіх питань, пов’язаних з отруєнням Навального та його арештом.

Нагадаємо, що про можливе посилення санкцій проти Росії, в тому числі за переслідування опозиції, раніше неодноразово заявляла адміністрація нового президента США Джо Байдена.