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Посол США у Росії: послаблювати санкції проти Москви не планують

"Підхід Вашингтона до України та Мінських угод не змінюється".

Посол США у Росії: послаблювати санкції проти Москви не планують
Фото: 24tv.ua

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз не планують послаблювати санкції проти Росії, запроваджені, зокрема, через анексію українського Криму.

Про це заявив посол США в Росії Джон Салліван в інтерв’ю телеканалу "Дождь".

"Підхід Вашингтона до України та Мінських угод не змінюється", - наголосив дипломат. За його словами, США продовжать діалог щодо Донбасу у різних форматах, в тому числі - "нормандському".

Коментуючи публікацію на сайті МЗС США про неузгоджені акції протесту проти арешту опозиціонера Олексія Навального, Салліван сказав, що це було зроблено для безпеки громадян США, і американцям не варто ходити на мітинги у Росії.

Раніше повідомлення на сайті американської дипмісії викликало різку критику російського МЗС. У міністерстві назвали дії посольства "втручанням у внутрішні справи".

Салліван зауважив, що у Вашингтона і Москви є розбіжності з усіх питань, пов’язаних з отруєнням Навального та його арештом.

Нагадаємо, що про можливе посилення санкцій проти Росії, в тому числі за переслідування опозиції, раніше неодноразово заявляла адміністрація нового президента США Джо Байдена.

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