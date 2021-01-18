США запроваджують санкції щодо російського судна, яке будує "Північний потік-2"

У Міністерстві економіки Німеччини висловили жаль з приводу такого рішення Сполучених Штатів.

Сполучені Штати повідомили Німеччину, що планують запровадити санкції проти російського судна “Фортуна”, який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Про це повідомляє Reuters.

Зі свого боку у Міністерстві економіки Німеччини висловили жаль з приводу такого рішення Сполучених Штатів.

"Ми з жалем приймаємо це повідомлення до відома", - заявив представник Міністерства економіки в Берліні.

Зазначається, що санкції будуть запроваджені проти російського трубопровідного корабля "Фортуна" та його власника KVT-RUS.

Німецький діловий щоденник "Handelsblatt" раніше повідомляв, що санкції США наберуть чинності у вівторок в рамках Закону про протидію американським санкціям (CAATSA).

Згідно з даними порталу Refinitiv, що спеціалізується на відстеженні суден, "Фортуна" все ще знаходиться на якорі в Балтійському морі поблизу Ростока на півночі Німеччини.

Прес-секретар посольства США в Берліні заявив Handelsblatt, що Вашингтон і надалі вживатиме "всіх необхідних та відповідних заходів" для недопущення будівництва "Північному потоку-2".

"Хоча ми не коментуємо майбутні санкційні заходи, ми будемо продовжувати обмін поглядами з союзниками та партнерами щодо потенційних питань санкцій", - сказав речник.

Уряд США сподівається, що Німеччина перегляне свою позицію щодо "Північного потоку-2", додав він.

Раніше у понеділок представник уряду Німеччини заявив журналістам, що погляд Берліна на трубопровід залишається незмінним, а саме, що "Північний потік-2" є проектом приватного сектору.

Сполучені Штати в грудні включили в проєкт оборонного бюджєту на 2021 фінансовий рік штрафні заходи за сприяння продажу, оренді або надання суден-трубоукладачів для будівництва "Північного потоку-2", а також за надання страхового покриття для суден, що беруть участь у будівництві. Однак президент Дональд Трамп наклав вето на проєкт бюджету.

На початку січня Сенат США повторно підтримав оборонний бюджет з допомогою для України та санкціями проти "Північного потоку-2", остаточно подолавши вето чинного президента Дональда Трампа.

Проте радник обраного президента США Джо Байдена Ніколас Бернс заявив, що американські санкції проти газогону "Північний потік-2" треба призупинити, щоб спокійно провести переговори між США і залученими до проєкту країнами.

Росія сподівається завершити капітальне будівництво першої з двох гілок газопроводу "Північний потік-2" в першій половині 2021 року.