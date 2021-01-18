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Вакцинація від коронавірусу стартувала в Азербайджані

Щеплення робитимуть китайською вакциною CoronaVac.

Вакцинація від коронавірусу стартувала в Азербайджані
Фото: EPA/UPG

В Азербайджані 18 січня почався перший етап вакцинації проти коронавірусу. Вакцинація буде добровільною, передає haqqin.az.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, Азербайджан бере участь в платформі COVAX, а також у двосторонніх угодах з придбання вакцин. У МОЗ повідомляли, що використовуватимуть препарат Sinovac Biotech під назвою CoronaVac. 

"Азербайджан придбає 2 мільйони доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac в рамках платформи COVAX. У той же час ведуться переговори з компанією Sinovac. Всього Sinovac замовлено 4 мільйони доз вакцин", - сказано в повідомленні.

На першому етапі в Азербайджані буде вакциновано населення з групи підвищеного ризику. Це працівники охорони здоров'я, особи старше 65 років, персонал, залучений правоохоронними органами до протиепідемічних заходів.

На другому етапі вакцину отримають люди з групи високого ризику з медичної точки зору (люди з хронічними захворюваннями), особи 50 років і старше, які мають хоча б одне хронічне захворювання, працівники сфери освіти і соціального забезпечення, працівники життєво важливих для функціонування суспільства сфер.

16 січня у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомляли, що кампанія з вакцинації населення від коронавірусу COVID-19 стартувала вже у 46 країнах. 38 із них - країни з високим рівнем доходів.

В Україні вакцинація від ковіду має розпочатися у лютому цього року, а застосовуватимуться лише вакцини, які дозволені в країнах із жорсткою регуляторною політикою - США, ЄС, Швейцарія тощо. На старті планують вакцинувати 367 тисяч осіб.

Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що українці, які не входять у пріоритетні групи та не можуть найближчим часом розраховувати на безкоштовну вакцину від держави, зможуть купити її.

CoronaVac - вакцина, яку закупила Україна. Але умовою для постачання цієї вакцини є її ефективність не нижче 70%. 

Результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac демонструють ефективність 65,3%, порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині, та 78% – у Бразилії. Висновок третьої фази клінічних досліджень від Sinovac очікуються найближчим часом. Якщо вона буде недостатньо ефективною, Україна отримає назад сплачені кошти. 

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