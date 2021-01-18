Лише кожен третій респондент схвалив кандидатуру нового очільника партії.

Понад половина німців не cхвалюють рішення про призначення Арміна Лашета новим головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС), до якого належить також канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Spiegel.

На питання про те, чи є вибір партії хорошим, 32% респондентів відповіли “безумовно ні". Ще 19% відповіли на це запитання “скоріше ні”.

Лише кожен третій респондент схвалив кандидатуру нового очільника партії: 13 відсотків вважають, що Лашет - “безумовно” хороший вибір, і 21 відсоток вважає його принаймні “в деякій мірі” хорошим вибором.

Фото: spiegel.de

У суботу, 16 січня, Армін Лашет переміг у внутрішньопартійних вибораx. У другому турі голосування Лашет набрав 521 голос, випередивши колишнього голову фракції ХДС Фрідріха Мерца, якого підтримали 466 делегатів. Голосування відбувалося під час онлайн-з'їзду політичної сили.

Вибори нового лідера ХДС мали відбутися ще у квітні 2020 року, але через коронавірус їx відклали.