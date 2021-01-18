​Столтенберг: у Росії немає права навіть намагатися блокувати членство суверенної держави в НАТО

"Ми хочемо такий світ, який будується на правилах, на повазі націй, незалежно від розміру збройних сил, економік, або чого завгодно".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що у Росії немає права вирішувати, бути чи не бути суверенним державам членами організації Північноатлантичного договору.

Про це він заявив, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками конференції Паризької наукової школи з питань закордонних справ, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Росії немає права навіть намагатися втручатися, блокувати або зупиняти членство суверенної держави в НАТО", - сказав Столтенберг і привів як приклад власну країну.

"На той час Радянському Союзу не подобалося, що ми хочемо стати членом НАТО. Сталін чітко заявив, що він хоче, щоб Норвегія стояла осторонь від НАТО, але, на щастя, лідери НАТО в Парижі, Лондоні, Вашингтоні і скрізь сказали "ні". Норвегія, сусідка Росії, має суверенне право вирішувати свій власний шлях, вони хочуть бути членами, вони відповідають стандартам НАТО, і ми їх вітаємо", - пояснив він.

Генсек підкреслив, що для нього особисто ставити під сумнів право суверенної держави вирішувати своє власне майбутнє, це - "майже провокація".

"Це як би знову прийняти, ...що великі країни мають свого роду вплив над сусідами. Я не хочу жити в такому світі, тому що я родом із маленької країни, яка межує з великою країною . Якщо ми приймемо до того, що великі країни можуть вирішувати, що робити або не робити малим сусідам, ми повернемося в старі часи. Ми не хочемо такого світу. Ми хочемо такий світ, який будується на правилах, на повазі націй, незалежно від розміру збройних сил, економік, або чого завгодно", - зазначив Столтенберг.

У зв'язку з цим генсек заявив, що, якщо Грузія хоче бути членом НАТО, "не Росії це зупиняти".

"Буде чи ні Грузія членом - це вирішувати Грузії та союзникам, і тільки їм. Тому що все інше буде посяганням на суверенні права суверенної незалежної держави. Те, що вони (РФ) зробили, порушуючи територіальну цілісність і незалежність Грузії - неприйнятно. Те ж саме стосується, звичайно, і України: незаконна анексія Криму, дестабілізація Донбасу на сході України порушує фундаментальні принципи, завдяки яким ми створюємо мирний і стабільний мир", - додав Столтенберг.

При цьому він зазначив, що роль НАТО полягає в підтримці цих країн, допомагаючи їм у розвитку можливостей та проведенні реформ.

"Звичайно, ми повинні знайти політичне рішення різних конфліктів - Молдова, Нагірний Карабах. Конфлікти різні, але головний меседж полягає в тому, що ми повинні поважати суверенітет і шукати політичне рішення, і НАТО підтримує різні зусилля по їх пошуку", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО вважає, що Росія не є прямою загрозою для країн Альянсу, але вона намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України та Грузії.