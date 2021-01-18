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Австралія не збирається відкривати кордони в 2021-му

Кордони Австралії закриті з березня 2020 року.

Австралія не збирається відкривати кордони в 2021-му
Фото: EPA/UPG

Австралія не має наміру відкривати кордони в 2021 році.

За словами радника уряду Австралії з питань охорони здоров'я Брендана Мерфі, незважаючи на майбутню кампанію з вакцинації в країні, відкриття кордонів цього року поки що не планується, передає DW.

"Навіть якщо щеплення від коронавірусу отримає більшість населення, ми не знаємо, наскільки ефективно може запобігти поширенню інфекції вакцинація", - сказав Мерфі.

Кордони Австралії закриті з березня 2020 року. Наприкінці лютого влада планує почати масову вакцинацію населення препаратами виробництва компаній Biontech/Pfizer і AstraZeneca.

У країні з початку епідемії зафіксовано близько 29 тис. випадків зараження, померли понад 900 пацієнтів, одужали близько 26 тис. осіб. 

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