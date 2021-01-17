Камала Харріс запросила екс-дипломата на посаду радника з питань національної безпеки

Таким чином Байден і Харріс завершили формування команди з нацбезпеки.

Обрана віцепрезидентом США Камала Харріс запропонувала Ненсі Мак-Елдауні стати її радником з питань національної безпеки.

Про це повідомляє FP.

Це останній дипломат, яка приєдналася до новоствореної команди Байдена і Харріс з нацбезпеки.

Ненсі Мак-Елдауні служила у службі зовнішніх справ понад 30 років, включаючи посади посла США в Болгарії, директора Інституту зовнішньої служби Державного департаменту, а також тимчасового повіреного у справах та заступника глави місії в Туреччині та Азербайджані.

Як пише видання, Мак-Елдауні - одна із кількох колишніх дипломатів, які, як очікується, вступлять до вищих рангів адміністрації Байдена, сигналізуючи про суттєву зміну штатного розкладу Білого дому Трампа.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що сенатор штату Каліфорнія Камала Гарріс стане першою жінкою афроамерикансько-південноазійського походження на посаді віцепрезидента США.

Сьогодні з'явилися деталі перших рішень, які Джо Байден планує ухвалити після інавгурації на посаду президента США. Серед них: повернення США до Паризької кліматичної угоди і нові правила носіння масок.

Урочиста інавгурація Джо Байдена має відбутися у середу, 20 січня.Усі 50 американських штатів і округ Колумбія перебувають у стані підвищеної готовності через можливі протести і заворушення напередодні церемонії інавгурації.