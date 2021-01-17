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В аеропорту "Внуково" продовжуються затримання прихильників Навального

Поліція затримала 53 людини.

В аеропорту "Внуково" продовжуються затримання прихильників Навального
Фото: EPA/UPG

В московському аеропорту "Внуково" російські правоохоронці продовжують затримувати прихильників опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

За даними видання, поліція затримала 53 людини.

Фото: EPA/UPG

Видання Baza з посиланням на управління ФСВП по Москві пише, що Навального затримали за запитом відомства.

"З 29 грудня 2020 року перебував в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну". - йдеться в повідомленні.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, сьогодні літак з Навальним приземлився в "Шереметьєво", політика затримали під час паспортного контролю. Навальному повідомили, що якщо політик відмовиться пройти з правоохоронцями, проти нього застосують силу.

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