Стало відомі, які рішення Байден першочергово ухвалить після інавгурації

Серед них: повернення США до Паризької кліматичної угоди і нові правила носіння масок.

Президент Джо Байден произносит речь после того, как он был объявлен победителем на президентских выборах 2020 года в Уилмингтон

З'явилися деталі перших рішень, які Джо Байден планує ухвалити після інавгурації на посаду президента США.

Про це пише bbc.com.

Серед його першочергових розпоряджень будуть такі:

повернення США до Паризької кліматичної угоди – глобального пакту про скорочення викидів вуглецю,

скасування суперечливої заборони на поїздки до США мешканців переважно мусульманських країн,

обов'язкове носіння масок у федеральних установах та під час поїздок між штатами,

розширення загальнодержавних обмежень на виселення та втрату права на викуп власності внаслідок пандемії.

Ці укази – лише частина його амбітних планів на перші 10 днів перебування на посаді, йдеться у меморандумі, який цитують американські ЗМІ.

Очікують, що новообраний президент направить до Конгресу важливий новий законопроєкт про імміграцію, а також зосередиться на ухваленні плану щодо відновлення економіки внаслідок пандемії коронавірусу в розмірі 1,9 трлн доларів.

Байден також заявив, що його адміністрація прагне поставити 100 мільйонів вакцин проти Covid-19 протягом перших 100 днів перебування на посаді - і назвав нинішні темпи вакцинації провалом.

"Обраний президент Байден вживатиме заходів - не просто для відшкодування найбільших збитків адміністрації Трампа, а також для того, щоб почати рухати нашу країну вперед", – написав у меморандумі керівник апарату Білого дому Рон Клейн.

Нагадаємо, урочиста інавгурація Джо Байдена має відбутися у середу, 20 січня.

Усі 50 американських штатів і округ Колумбія перебувають у стані підвищеної готовності через можливі протести і заворушення напередодні церемонії інавгурації.