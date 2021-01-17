Зеленський змінив ректора Нацакадемії СБУ
Зеленський змінив ректора Нацакадемії СБУ
В ОРДЛО анонсували односторонню передачу Україні полонених
В ОРДЛО анонсували односторонню передачу Україні полонених
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
​Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях
​Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях
​Мільярдер Бенджамін Ротшильд помер від серцевого нападу
​Мільярдер Бенджамін Ротшильд помер від серцевого нападу
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
США передали Україні нову партію військової допомоги
США передали Україні нову партію військової допомоги
ГоловнаСвіт

Стало відомі, які рішення Байден першочергово ухвалить після інавгурації

Серед них: повернення США до Паризької кліматичної угоди і нові правила носіння масок.

Стало відомі, які рішення Байден першочергово ухвалить після інавгурації
Президент Джо Байден произносит речь после того, как он был объявлен победителем на президентских выборах 2020 года в Уилмингтон
Фото: EPA/UPG

З'явилися деталі перших рішень, які Джо Байден планує ухвалити після інавгурації на посаду президента США.

Про це пише bbc.com.

Серед його першочергових розпоряджень будуть такі:

повернення США до Паризької кліматичної угоди – глобального пакту про скорочення викидів вуглецю,

скасування суперечливої заборони на поїздки до США мешканців переважно мусульманських країн,

обов'язкове носіння масок у федеральних установах та під час поїздок між штатами,

розширення загальнодержавних обмежень на виселення та втрату права на викуп власності внаслідок пандемії.

Ці укази – лише частина його амбітних планів на перші 10 днів перебування на посаді, йдеться у меморандумі, який цитують американські ЗМІ.

Очікують, що новообраний президент направить до Конгресу важливий новий законопроєкт про імміграцію, а також зосередиться на ухваленні плану щодо відновлення економіки внаслідок пандемії коронавірусу в розмірі 1,9 трлн доларів.

Байден також заявив, що його адміністрація прагне поставити 100 мільйонів вакцин проти Covid-19 протягом перших 100 днів перебування на посаді - і назвав нинішні темпи вакцинації провалом.

"Обраний президент Байден вживатиме заходів - не просто для відшкодування найбільших збитків адміністрації Трампа, а також для того, щоб почати рухати нашу країну вперед", – написав у меморандумі керівник апарату Білого дому Рон Клейн.

Нагадаємо, урочиста інавгурація Джо Байдена має відбутися у середу, 20 січня.

Усі 50 американських штатів і округ Колумбія перебувають у стані підвищеної готовності через можливі протести і заворушення напередодні церемонії інавгурації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також