​Байден висунув Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань

Обраний президент США Джо Байден висунув Вікторію Нуланд на пост заступника держсекретаря з політичних питань.

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що Венді Шерман висунули на посаду першого заступника держсекретаря. За президентства Барака Обами вона очолювала команду переговорників з Іраном і була заступник держсекретаря.

Нуланд може зайняти посаду заступника держсекретаря з політичних питань. Вона пропрацювала в Держдепі більше 30 років і була помічником держсекретаря з питань Європи та Євразії. Нуланд була головною з питань Росії і країн колишнього СРСР, а також - постпредом при НАТО.

На посаду ще одного помічника держсекретаря Байден запропонував кандидатуру Брайана Маккіона - свого давнього помічника з питань зовнішньої політики. Також на посаду заступника з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки пропонується Бонні Дженкінс, яка займала посаду координатора програм зниження загроз Держдепу США в Бюро міжнародної безпеки і нерозповсюдження за часів Обами.

Нагадаємо, Нуланд пішла у відставку у січні 2017 року.

У грудні 2013 заступник держсекретаря США відвідувала Київ. Зокрема, вона зустрічалася з тодішнім президентом Віктором Януковичем, також завітала до мітингувальників на Майдані Незалежності.