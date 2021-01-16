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​Байден висунув Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань

Обраний президент США повертає до Держдепу політиків часів Обами.

​Байден висунув Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Джо Байден висунув Вікторію Нуланд на пост заступника держсекретаря з політичних питань.

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що Венді Шерман висунули на посаду першого заступника держсекретаря. За президентства Барака Обами вона очолювала команду переговорників з Іраном і була заступник держсекретаря.

Нуланд може зайняти посаду заступника держсекретаря з політичних питань. Вона пропрацювала в Держдепі  більше 30 років і була помічником держсекретаря з питань Європи та Євразії. Нуланд була головною з питань Росії і країн  колишнього СРСР,  а також - постпредом при НАТО.

На посаду ще одного помічника держсекретаря Байден запропонував кандидатуру Брайана Маккіона - свого давнього помічника з питань зовнішньої політики. Також на посаду заступника  з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки пропонується  Бонні Дженкінс, яка займала посаду координатора програм зниження загроз Держдепу США в Бюро міжнародної безпеки і нерозповсюдження за часів Обами.

Нагадаємо, Нуланд пішла у відставку у січні 2017 року.

У грудні 2013 заступник держсекретаря США відвідувала Київ. Зокрема, вона зустрічалася з тодішнім президентом Віктором Януковичем, також завітала до мітингувальників на Майдані Незалежності.

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