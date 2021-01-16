"Північний потік-2" є загрозою європейській солідарності, - посол

Будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" є загрозою європейській солідарності.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"В інтерв'ю впливовому німецькому інформаційному агентству RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читачів) піддав критиці спроби глави уряду Мекленбург-Передня Померанія М. Швезіг (СДПН) добудувати" Північний потік 2 "як загрозу європейській солідарності", - написав Мельник.

В інтерв‘ю впливовій 🇩🇪інформ-агенції RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читачів) піддав критиці спроби глави уряду Мекленбург-Передньої Померанії М.Швезіг (СДПН) добудувати «Пн.потік 2» як загрозу європ. солідарності Danke @JanEmendoerfer @RND_de https://t.co/HLrelB57FR — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 15, 2021

6 січня Державна канцелярія землі Мекленбург-Передня Померанія на чолі з прем'єр-міністром провінції Мануелою Швезіг підтримала створення фонду, який має дати можливість обійти санкції США щодо газопроводу "Північний потік-2".

Цей фонд має дозволити компаніям, задіяним в будівництві трубопроводу, закуповувати обладнання і будматеріали. Оскільки вони будуть робити це не безпосередньо, а саме через фонд, це повинно захистити їх від обмежувальних заходів США.

Будівництво газогону було припинене в грудні 2019 року через санкції США щодо європейських підрядників. Російське судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні 2020-го, але датська влада заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнхольм, пояснивши це нерестом тріски.

У грудні 2020-го роботи поновилися, незадовго до Нового року було укладено труби на ділянці протяжністю в 2,6 км в особливій економічній зоні Німеччини.

Сполучені Штати в грудні включили в проєкт оборонного бюджєту на 2021 фінансовий рік штрафні заходи за сприяння продажу, оренді або надання суден-трубоукладачів для будівництва "Північного потоку-2", а також за надання страхового покриття для суден, що беруть участь у будівництві. Однак президент Дональд Трамп наклав вето на проєкт бюджету.

На початку січня Сенат США повторно підтримав оборонний бюджет з допомогою для України та санкціями проти "Північного потоку-2", остаточно подолавши вето чинного президента Дональда Трампа.

Проте радник обраного президента США Джо Байдена Ніколас Бернс заявив, що американські санкції проти газогону "Північний потік-2" треба призупинити, щоб спокійно провести переговори між США і залученими до проєкту країнами.

Росія сподівається завершити капітальне будівництво першої з двох гілок газопроводу "Північний потік-2" в першій половині 2021 року.