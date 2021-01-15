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Уряд Нідерландів пішов у відставку через скандал з допомогою по догляду за дітьми (оновлено)

Податкова служба помилково назвала сотні батьків шахраями і зажадала повернути гроші.

Уряд Нідерландів пішов у відставку через скандал з допомогою по догляду за дітьми (оновлено)
премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Уряд прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте йде у відставку через скандал з допомогою по догляду за дітьми.

За даними телеканалу NOS, кабінет ухвалив рішення про відставку 15 січня.

Рютте вже подав відповідне прохання королю країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що рада міністрів ухвалить рішення про відставку уряду Рютте через скандал з допомогою на дітей.

Зазначалося, що сотні батьків зіткнулися із серйозними фінансовими проблемами після того, як податкова служба помилково назвала їх шахраями і зажадала повернути гроші назад у казну. У деяких випадках мова йшла про десятки тисяч євро.

Оновлення. У грудні минулого року парламентський слідчий комітет дійшов висновку, що податкові органи країни безпідставно звинуватили понад 20 тисяч людей у шахрайстві з дитячими виплатами у період з 2013-го по 2019 рік. Багато з постраждалих повинні були повернути десятки тисяч євро. В деяких випадках це стало причиною безробіття, банкрутств чи розлучень, пише DW.

Під час скандалу "були порушені основоположні принципи правової держави", заявили в комітеті, цитує агенція новин AFP. При цьому багато родин зазнали переслідувань через їхнє етнічне походження чи подвійне громадянство, визнали минулого року в податковій.

Адвокат Орландо Кадір, який представляє у цій справі близько 600 сімей, заявив у інтерв'ю нідерландському радіо, що люди стали жертвами через "етнічне профілювання бюрократами, які відбирали імена, схожі на іноземні", повідомляє  інформагенція Reuter.

Уряд вже пообіцяв відшкодування постраждалим в обсязі 30 тисяч євро на родину.

Тиск на уряд Рютте посилився після того, як напередодні лідер соціал-демократів Лодевійк Ашер оголосив про свою відставку з посади голови партії та відхід від політики. До 2017 року він обіймав посаду міністра з соціальних питань та праці в уряді Рютте, а в останні роки перебував в опозиції.

Уряд пішов у відставку лише за два місяці до парламентських виборів, які мають відбутися 17 березня. Міністри продовжать виконувати повноваження, однак не зможуть ухвалювати рішення, які парламент вважатиме суперечливими. Рютте очолював три коаліційні уряди з 2010 року.

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