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Мінекономіки відзвітувало про 100%-ну виплату допомоги на період локдауну

Загальна сума виплат склала близько 650 млн гривень.

Мінекономіки відзвітувало про 100%-ну виплату допомоги на період локдауну
Фото: volynonline.com

Виплати роботодавцям одноразової допомоги на період двотижневого карантину здійснені на 100%. Роботодавці подали майже 7 тисяч пакетів документів на допомогу для понад 163 тисяч працівників.

Загальна сума виплат склала близько 650 млн гривень, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Дуже важливо, що абсолютно всі роботодавці, які подали документи, отримали грошові виплати на своїх працівників ще до 28 грудня минулого року”, - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко. 

Найбільшу кількість  пакетів документів подано роботодавцями Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Вінницької та Запорізької областей.

У розрізі сфер активними учасниками програми стали представники транспортної галузі, виробництва продукції важкої та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, підприємства торгівлі, надання послуг з тимчасового розміщення тощо.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць

Нагадаємо, майже 500 000 українців отримали одноразову допомогу в розмірі 8000 гривень, передбачену пакетом допомоги у зв'язку з карантинними обмеженнями. Загалом перераховано 3,64 млрд гривень.

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