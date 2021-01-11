Мінекономіки прогнозує падіння ВВП у першому кварталі на 3%

У разі поліпшення ситуації з ковідом, до кінця 2021 року економіка вийде на позитивну динаміку.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що падіння ВВП в Україні за підсумками першого кварталу 2021 року може становити 3%.

Про це йдеться в огляді економічної активності, опублікованому на сайті міністерства.

Зазначається, що до ухвалення рішення щодо карантину "вихідного дня" у листопаді 2020 року та введення чергового локдауну у січні 2021 року Мінекономіки прогнозувало незначне зростання ВВП у першому кварталі 2021 року.

"Наразі ж, враховуючи зменшення запасу міцності більшості ВЕД (особливо сфери послуг) та виснаженість економіки постійними коливаннями та змінами умов функціонування протягом 2020 року, очевидним є отримання за підсумком кварталу падіння ВВП, що може досягти 3%", – заявили у Мінекономіки.

Як наголошують у документі, наразі ситуація з рівнем захворюваності в Україні свідчить, що продовження карантинних обмежень у першому кварталі 2021 року з жорсткими обмеженнями у січні є неминучим.

"У разі не погіршення ситуації з рівнем захворюваності та не впровадження надалі жорсткіших обмежень", починаючи з другого кварталу і до кінця 2021 року економіка вийде на позитивну динаміку, вважають у міністерстві.

Водночас за підсумками січня-листопада Мінекономіки оцінює падіння ВВП на рівні 4,7% проти аналогічного періоду 2019 року, скорочення зведеного індексу виробництва за цей період уповільнилося до 5,2% порівняно з 6% за 10 місяців 2020 року.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує ріст української економіки у 2021 році на рівні 3%.