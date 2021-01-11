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МОЗ збільшило список країн "червоної зони" до 78-ми

До нього ввійшли всі країни-сусіди України.

МОЗ збільшило список країн "червоної зони" до 78-ми
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення коронавірусу.

Згідно з оприлюдненою на сайті міністерства інформацією, кількість "червоних" країн зросла до 78-ми.

До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (106,8).

Серед країн "червоної" зони Словаччина, Польща, Білорусь, Молдова, Румунія, Угорщина, а також Литва, Чехія, Словенія, Велика Британія, Швейцарія, США, Швеція, Ізраїль, Нідерланди, Латвія, Данія, Португалія, Грузія, Італія, Австрія, Німеччина, Іспанія, Туреччина, Франція, Канада, Бельгія, Норвегія.

До переліку країн "зеленої" зони потрапили, зокрема, Греція, Японія, Індія, Єгипет і Австралія.

Станом на 24 грудня до "червоної зони" віднесено 34 країни, серед яких Литва, Латвія, Хорватія, Чорногорія, Словенія, Сербія, Туреччина, Чехія, Угорщина, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Велика Британія, США, Грузія, Молдова, Панама та інші, а також 11 країн, дані щодо яких відсутні.

Нагадаємо, що всі прибулі до України з "червоної зони" повинні або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування.

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