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Від коронавірусу померло ще 10 киян

За добу на коронавірус захворіли 404 мешканці столиці.

За минулу добу, 9 січня у Києві виявили 404 хворих на коронавірус. Померли 10 людей.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Захворіли 264 жінки віком від 18 до 90 років, 125 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв і 10 дівчаток від 20 днів до 17 років та 5 хлопчиків від 4 до 11 років.

Серед хворих – 9 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 185, у Печерському – 58 та в Солом‘янському районі — 42 випадки.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 31 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 455 людей.

Усього за період пандемії в столиці 2077 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 117 217.

Усього коронавірус подолали 43 239 мешканців столиці.

Нагадаємо, в Україні за останню добу, 9 січня зафіксовано 5 011 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники. Госпіталізовано 2 100 осіб, летальних випадків – 99.

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