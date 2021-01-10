За добу в Україні від коронавірусу одужало на 281 людину більше, аніж захворіло

В Україні за останню добу, 9 січня зафіксовано 5 011 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 100 осіб, летальних випадків – 99, одужало – 5 292 особи і здійснено 23 245 тестувань: методом ПЛР – 17 718 і методом ІФА – 5 527.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 115 026 осіб, одужало – 791 598 осіб, зафіксовано 19 767 летальних випадків і проведено 5 769 908 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 404 випадки;
- Вінницька область – 69 випадків;
- Волинська область – 124 випадки;
- Дніпропетровська область – 240 випадків;
- Донецька область – 186 випадків;
- Житомирська область – 111 випадків;
- Закарпатська область – 49 випадків;
- Запорізька область – 207 випадків;
- Івано-Франківська область – 74 випадки;
- Київська область – 405 випадків;
- Кіровоградська область – 85 випадків;
- Луганська область – 142 випадки;
- Львівська область – 326 випадків;
- Миколаївська область – 327 випадків;
- Одеська область – 446 випадків;
- Полтавська область – 175 випадків;
- Рівненська область – 159 випадків;
- Сумська область – 149 випадків;
- Тернопільська область – 150 випадків;
- Харківська область – 344 випадки;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 185 випадків;
- Черкаська область – 302 випадки;
- Чернівецька область – 151 випадок;
- Чернігівська область – 60 випадків.
Нагадаємо, 8 січня в Україні зафіксовано 4 846 нових випадків коронавірусу. Госпіталізовано – 2 411 осіб, летальних випадків – 80, одужала 7 961 особа.