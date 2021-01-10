За добу в Україні від коронавірусу одужало на 281 людину більше, аніж захворіло

В Україні за останню добу, 9 січня зафіксовано 5 011 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 100 осіб, летальних випадків – 99, одужало – 5 292 особи і здійснено 23 245 тестувань: методом ПЛР – 17 718 і методом ІФА – 5 527.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 115 026 осіб, одужало – 791 598 осіб, зафіксовано 19 767 летальних випадків і проведено 5 769 908 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 404 випадки;

Вінницька область – 69 випадків;

Волинська область – 124 випадки;

Дніпропетровська область – 240 випадків;

Донецька область – 186 випадків;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 207 випадків;

Івано-Франківська область – 74 випадки;

Київська область – 405 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 142 випадки;

Львівська область – 326 випадків;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 446 випадків;

Полтавська область – 175 випадків;

Рівненська область – 159 випадків;

Сумська область – 149 випадків;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 344 випадки;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 185 випадків;

Черкаська область – 302 випадки;

Чернівецька область – 151 випадок;

Чернігівська область – 60 випадків.

Нагадаємо, 8 січня в Україні зафіксовано 4 846 нових випадків коронавірусу. Госпіталізовано – 2 411 осіб, летальних випадків – 80, одужала 7 961 особа.