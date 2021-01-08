У Києві зафіксовано 438 нових випадків коронавірусу

За минулу добу у Києві виявили 438 нових випадків захворювання на коронавірус. Померли 11 людей.

Про це інформує пресслужба Київради.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 131, в Оболонському – 73 та в Деснянському районі – 58 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнтів. Одужали за минулу добу 126 людей.

Додамо, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 116 469.

Коронавірус подолали 42 336 мешканці столиці. За період пандемії вірус забрав життя 2052 киян.

Нагадаємо, 7 січня в Україні зафіксовано 5 676 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 83 осіб.

В Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження.

Україна отримала від COVAX лист про можливість постачання в країну вакцини від коронавірусу вже найближчим часом.

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну 1,9 мільйона доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти коронавірусу. Йдеться про закупівлю 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

Додамо, Sinovac показала 78% ефективності проти Covid-19 на третій фазі клінічних досліджень у Бразилії, яка стала першою країною, яка завершила випробування CoronaVac.