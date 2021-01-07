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Мер Тернополя погодився впровадити локдаун, якщо буде зростання кількості хворих

"Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину". 

Мер Тернополя погодився впровадити локдаун, якщо буде зростання кількості хворих
Фото: Макс Левин

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що місто перейде в режим локдауну, якщо найближчим часом спостерігатиметься зростання захворюваності.

Раніше комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення, що місто не буде посилювати карантинні обмеження разом з усієї країною з 8 січня. Зараз Надал на своїй сторінці у Facebook зазначив, що готовий вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян. 

"Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Крім того, ми чітко розуміємо, що ідуть свята і тестування можуть не проводитися в повній мірі", - заявив він.

Надал зазначив, що у Тернополі спостерігалась тенденція до зменшення кількість інфікованих та пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах з коронавірусом. За його словами, практично були відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти. 

Нагадаємо, що з 8 по 25 січня в Україні впроваджено локдаун. Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом.

Проти локдауну з 8 січня виступала влада Тернопіля та Черкас. Черкаський мер Анатолій Бондаренко заявив, що в місті ситуація із захворюваністю на коронавірус контрольована, тож такий карантин він не вважає необхідним.

У Тернополі вирішили повернути школярів на навчання після канікул з 11 січня.

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