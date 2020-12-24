У Тернополі затримали викрадачів авто, які катували чоловіка та вимагали у нього 800 тисяч доларів. Їм інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу: незаконне позбавлення волі, вимагання та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За словами заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області Віталія Гатанюка, впродовж ночі група невідомих осіб утримувала та катувала уродженця області. Чоловік мешкає в Києві, займається бізнесом, пов'язаним з криптовалютою. До Тернополя разом з дружиною він приїхав до родича на день народження.

На виїзді з міста близько 19:00 група невідомих трьома авто заблокувала йому дорогу. Зловмисники витягли чоловіка з салону та силою заштовхали в багажник іномарки, надягнувши на руки кайданки. Дружину посадили в інше авто і повезли у невідомому напрямку. Викрали зловмисники і автомобіль марки Toyota Camry.

Про злочин та своє місце знаходження повідомив сам потерпілий уже під ранок після ночі катувань. Викрадачі не знайшли у нього другий телефон. За словами потерпілого, невідомі катували його і погрожували вбивством, якщо він не заплатить їм 800 тисяч доларів.

Фото: mvs.gov.ua

Правоохоронцям вдалося затримати двох із семи підозрюваних - співорганізатора та виконавця. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 та 500 тисяч гривень відповідно. Ще одного викрадача затримали через півтори доби. Самостійно прийшов та здався до поліції і організатор. Щодо нього в суді знаходиться кримінальне провадження за збут наркотиків у складі організованої злочинної групи.

Місце перебування ще трьох підозрюваних встановлюється. Наразі відомо, що один з групи уже встиг перетнути кордон.

Дружину потерпілого утримували в одному з готелів Тернополя. До неї фізичну силу не застосовували.

Викрадене авто працівники поліції знайшли за кілька кілометрів від місця злочину.

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, у листопаді в Києві два брати викрали криптовалютника і відпустили його за $50 тис.

У грудні в місті Ірпінь Київської області затримали організовану озброєну групу, яка займалася розбійними нападами. Четверо мешканців Ірпеня та раніше судимий уродженець Херсонщини створили організовану групу - банду та 30 листопада цього року скоїли розбійний напад на родину колишнього бізнесмена у Київській області.

Вони катувлаи його родину та забрали усі гроші та прикраси.