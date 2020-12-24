Кандидати в мери Борисполя. Хто злетить?

Повторні вибори призначено на 17 січня у зв’язку з тим, що переможець Анатолій Федорчук, який балотувався від “Нашого краю”, помер від COVID-19 після оголошення результатів.

Також з-поміж кандидатів є Хілько, який судився із Зеленським, а потім вітав його. Прізвище кандидата фігурувало у справі про вбивство правозахисниці Ноздровської.

Депутат від ЄС Володимир Борисенко, який отримав друге місце на виборах мера 25 жовтня, балотується знову і партії не зрікся. Наразі ЄС та “Голос” у Борисполі в опозиції.

Секретар Бориспільської міськради Владислав Байчас, який восени балотувався в мери від партії центральної влади, програв і посів третє місце. Тепер він вирішив спробувати власні сили як самовисуванець і заручився підтримкою низки партій: “Слуги народу”, “Нашого краю”, “Батьківщини” та ОПЗЖ. По суті, крім “Нашого краю”, це ті сили, які в облраді вже утворили коаліцію.

Бориспіль має 720 млн річного бюджету і є райцентром. Для парламентських політичних сил дуже важливо взяти тут позицію голови. За крісло мера Борисполя змагаються 18 кандидатів. З-поміж них — народна депутатка Ганна Скороход. Також за крісло голови змагаються два депутати міськради: представники “Слуги народу” та ЄС.

Як “слуга народу” став самовисуванцем

Чинний секретар Бориспільської міськради Владислав Байчас, який наразі виконує обов’язки мера, балотується як самовисуванець. Хоча ще кілька місяців тому на чергових виборах його висунула партія “Слуга народу”. Він посів третє місце з результатом 10%.

Фото: надано Чесно

17 грудня чотири політсили: “Слуга народу”, “Батьківщина”, “Наш край” та ОПЗЖ — підписали меморандум про підтримку єдиного кандидата, яким і став Байчас.

Він є фігурантом журналістського антикорупційного розслідування про тендерні махінації та контроль парковок аеропорту “Бориспіль”.

Раніше Байчас балотувався та був обраний до Бориспільської райради, у 2010 році — від Партії регіонів. Тоді ж він очолив районний партійний осередок і став головою райради. 22 січня 2014 року Байчас отримав нагороду від тодішнього президента Віктора Януковича “За заслуги” ІІІ ступеня. Примітно, що це збіглося з історичними подіями на Майдані, того ж дня було вбито Сергія Нігояна.

Наприкінці лютого 2014 року Байчас подав у відставку. У 2015 році виборці знову його обрали, але вже від БПП “Солідарність”, і він знову став головувати в райраді.

З 2007 по 2010 рік Байчас був помічником-консультантом на громадських засадах нардепа від БЮТ Сергія Міщенка та, за інформацією програми “Наші гроші”, є його кумом.

Журналісти програми також установили, що на голову Бориспільської райради Владислава Байчаса та його найближчих родичів зареєстровано 26 га землі, ще 43 га належить їм на праві користування.

Прізвище Байчаса стало відомим через скандальну ДТП 2010 року за участю його 18-річного сина Дмитра, на той час студента юридичного факультету КНУ ім. Шевченка. Унаслідок ДТП постраждала жінка, водійка іншої машини. Наразі син Байчаса працює у столичній прокуратурі та був прокурором у справі екснардепа Мустафи Найєма. Навесні 2018 року в центрі Києва Найєм став учасником конфлікту з групою осіб, унаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

Байчас не єдиний депутат міськради від “Слуги народу”, який вирішив іти самовисуванцем. Його колега Вікторія Шевц теж балотується на посаду мера.

Фото: Хаб партійних інновацій/Party Innovation Hub

Редакція запитала у Шевц, чи є в неї конфлікт із Байчасом та чому вона вирішила балотуватися, адже таким чином може розірвати електоральне поле “Слуги народу”.

“В нас немає конфлікту. Так, ми дійсно в одній фракції, і це не заважає нам мати власну думку, в мене є амбіція багато років очолити місто, займаю активну громадську позицію.

Якби партія висунула кандидата на виборах, то, звичайно, я як людина команди і не пішла б. В нас була розмова всередині нашої команди, і жоден не висловився проти того, щоб я висувалась. У нас справді дуже демократична команда”, — говорить кандидатка.

На питання, як Шевц планує вести кампанію, Рух ЧЕСНО поки що відповіді не отримав.

У 2015 році Шевц балотувалася до Київської облради та Бориспільської міськради від партії “Сила людей”, але обрана не була. Наразі є керівницею християнської молодіжної організації “Труба”.

Борисенко йде від ЄС

Якщо Байчас поспішив на виборах позбутися непрохідного бренда “Слуги народу”, то депутат міськради від “Європейської солідарності” Володимир Борисенко повторно балотується від цієї ж партії. Восени йому вдалося заручитися підтримкою 14% виборців, що принесло політику друге місце.

Фото: kyiv-oblast.eurosolidarity.org

Але в раді ЄС пішла з “Голосом” в опозицію, і секретарем став депутат від “Слуги народу”. Тому Борисенко розуміє, що ЄС більшості голосів у раді не має.

Борисенко двічі балотувався до парламенту: у 2019-му — як самовисуванець по 98-му округу Київської області, а у 2014-му — від “Народного фронту”. Але так і не переміг.

Під час кампанії 2014 року Борисенко заявив, що йому погрожували. Пізніше на приватне подвір’я політика кинули вибуховий пакет, а в самого кандидата стріляли. Він у цей час був у бронежилеті, який, як твердить політик, почав носити після погроз. Згодом тогочасний очільник СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що у цій справі затримали як підозрюваного громадянина Росії. ЗМІ зазначали, що Наливайченко не виключав, що замах міг бути скоєний для самопіару.

На той момент Борисенко був депутатом Бориспільської міськради (2010–2015), куди потрапив за списком “Фронту змін”. Працював керівником юрвідділу ТОВ “Фонд соціальних стратегій”. Був помічником-консультантом на громадських засадах обраного на той час від партії “Народний фронт” народного депутата Андрія Іванчука, який відзначився прогульництвом, гречкосійством, численними випадками кнопкодавства (зафіксовано 97 разів) і є фігурантом антикорупційних розслідувань.

У 2012 році очолив партосередок “Фронту змін”.

Є засновником ПП “Боріко”, яке працює у сфері будівництва.

Колишня “слуга народу”, а нині самовисуванка Скороход

Народні депутати дуже часто балотуються в мери. Як раніше повідомляв Рух ЧЕСНО, вони це роблять для того, щоб покращувати свої політичні позиції і розвивати в подальшому власні незалежні політпроєкти. Восени на виборах за посади мерів у різних містах змагалися 15 парламентарів.

Нардепка Анна Скороход подала свою кандидатуру на посаду бориспільського міського голови.

Фото: Анна Стешенко

З липня 2020 року вона членкиня депутатської групи “За майбутнє”. Раніше була виключена із фракції “Слуги народу” у Верховній Раді. Під час засідання Ради 14 листопада Анна Скороход звинуватила свою ж фракцію у тому, що через її голосування про анбандлінг “Нафтогазу” та земельну реформу затримали її чоловіка Олексія Алякіна (затриманий ще 2018 року, перебував під домашнім арештом).

У свою чергу голова фракції Давид Арахамія тоді повідомив, що Скороход неодноразово зверталася до нардепів і пропонувала їм грошову допомогу.

Вона перемогла на парламентських виборах у сусідньому окрузі Київщини, до якого Бориспіль не входить (№ 93, міста Переяслав-Хмельницький і Ржищів, Богуславський, Кагарлицький, Миронівський, Рокитнянський райони).

У Верховній Раді входить до Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За час роботи ВРУ Скороход узяла участь у 55% голосувань, під час 38% була відсутня, а ще під час 8% не голосувала (картка у слоті, дії не відбуваються). Що ж до голосування за у другому читанні, то Скороход голосувала за у 60%, у 13% утримувалася, у 18% була відсутня, у 7% не голосувала.

Під час президентських виборів 2019 року вона очолювала окружну виборчу комісію у 98-му окрузі (місто Бориспіль) за квотою Володимира Зеленського.

Перш ніж стати народною депутаткою, працювала заступницею директора з організаційно-правових питань ТОВ “Будівельний комбінат “Прогрес”. Раніше працювала юристкою у міській раді та в різних комерційних компаніях.

Анна Скороход задекларувала сім угідь загальною площею понад 8,5 гектарів. Більшість із них розміщена в селі Дударків Бориспільського району. Житлових будинків, інших споруд або незавершеного будівництва в Дударкові Скороход не декларувала. Три із семи ділянок оформлені на чоловіка депутатки Олексія Алякіна, але їхня загальна площа менша за 20 соток.

Екссекретар і “ексрадикал” Годунок іде самовисуванцем

Ще кілька місяців тому Ярослав Годунок балотувався як представник Радикальної партії і набрав 9,7%. Але цього разу він іде самовисуванцем.

Фото: facebook/Ярослав Годунок Ярослав Годунок

У липні 2020 року тогочасний мер Борисполя Анатолій Федорчук збирався у відставку. Щоправда, залишити пост йому не дали. Попри заяву мера про складання повноважень, лише два депутати Бориспільської міської ради проголосували за її задоволення.

Федорчук наполягав, що не може продовжувати працювати із секретарем Ярославом Годунком, але звільнити Годунка депутати теж відмовились. Таке рішення підтримали лише 12 депутатів із 18 необхідних. Ця безвихідь настільки засмутила міського голову, що він публічно відмовився балотуватися на посаду мера на найближчих виборах. Але обіцянки не дотримав.

29 серпня 2019 року в будівлі міськради Годунок побив Ігоря Петровскіса, кандидатуру якого Кабмін погодив на посаду голови однієї з РДА на Луганщині, але він так і не був призначений. У листопаді секретарю Бориспільської міськради повідомили про підозру в хуліганстві, обвинувальний акт уже передали до суду. Петровскіс теж іде у мери Борисполя. 25 жовтня його результат був близько 1%. Тому не виключено, що його участь у виборах може бути суто технічна.

Фото: скрін відео

Під час офіційного візиту президент Володимир Зеленський змусив тогочасного секретаря Бориспільської міськради Годунка покинути офіційну зустріч, знайшовши інформацію про його судимість через сутичку з Петровскісом.

У 2019 році Годунок безуспішно балотувався до парламенту від “Батьківщини”.

На місцевих виборах 2015 року він очолив список Радикальної партії і став депутатом Бориспільської міської ради. З 2017 по 2020 рік був секретарем ради.

У 2014 році балотувався в цьому ж окрузі до Верховної Ради від “радикалів”, набрав менш ніж 6% голосів.

Годунок 2012 року був довіреною особою кандидата в нардепи, безробітного Руслана Лііса, який висувався у 98-му окрузі від ПП “Зелені”. Тоді Лііс одержав трохи більш ніж 1%. Ймовірно, тоді він виконував в окрузі суто технічну функцію, щоб заводити спостерігачів і членів комісії.

У 2007 році Годунок балотувався за списком “Пори” під першим номером. Тоді ЦВК скасувала його реєстрацію, оскільки кандидат не зазначив час проживання в Україні. 2004-го в офісі “Пори”, який орендував Годунок, були обшуки.

Кого ведуть партії?

Якщо з-поміж кандидатів восени було більше висуванців партій, то на цих виборах вони в меншості. Окрім кандидата від ЄС, наразі є лише три представники партій, і вони представляють “Свободу”, “Пропозицію” та УДАР. Причому якщо кандидати від “Свободи” і “Пропозиції” вже балотувалися восени, набравши відповідно 7% і 3%, то кандидат від УДАРу бере участь у виборах на цю посаду вперше.

Олег Верес балотується від ВО “Свобода” та є членом партії.

Фото: facebook/ Олег Верес Олег Верес

У 2015 році невдало балотувався в Київську обласну раду, а от до Бориспільської міської ради був обраний. На цих виборах “Свобода”, яку вів до міськради Верес, не подолала п’ятивідсотковий бар’єр.

Наразі Верес, як і п’ять років тому, працює старшим інженером-енергетиком у Київській міській філії ПАТ “Укртелеком”.

Володимир Кондратенко — представник партії “УДАР”. У 2010 році був обраний депутатом Бориспільської райради від УДАРу. У 2014 році балотувався в депутати Київради, але не пройшов.

Є керівником ТОВ “УМК”, яке станом на 20 листопада 2020 року має податкову заборгованість на суму понад 2,3 млн гривень.

Від партії “Пропозиція” балотується Віктор Молодий. Протягом 2018–2019 років підтримував фінансовими внесками місцевий партосередок “Батьківщини”. Саме ця політична сила підтримала на посаду голови міськради кандидата-самовисуванця і депутата від “Слуги народу”.

До березня 2020 року його дружина Ольга Молода працювала головним інженером Бориспільської РДА.

У 2014 році Молодий безуспішно балотувався до парламенту як самовисуванець, набравши менш ніж 1,5% голосів.

Самовисуванець Денисов — ще один донор “Батьківщини”

Самовисуванець Олександр Денисов у 2014 році безуспішно балотувався до Верховної Ради від “Народного фронту”.

Фото: ua-football.com Олександр Денисов

Значиться керівником КП “Міські інвестиції”. Є членом Ради адвокатів Київської області. Директор ТОВ “Денмарк Інвест”. Раніше працював начальником юридичного відділу виконавчого комітету Бориспільської міськради.

З 2016 до початку 2018 року Денисов робив в основному дрібні фінансові внески на підтримку партії “Сила людей”. Також він надавав в оренду приміщення для партії, про що, зокрема, свідчать відрахування на його ім’я. У 2018 році фінансовою підтримкою Денисова заручилася “Батьківщина”.

Хілько десантував зі Святошина в Бориспіль

Андрій Хілько балотується на посаду міського голови як самовисуванець.

Фото: надано Чесно

У 2019 році безуспішно балотувався до парламенту по 219-му одномандатному округу міста Києва (Святошин). В окрузі отримав перемогу кандидат від “Слуги народу” Микола Тищенко.

Хілько відомий тим, що подавав позов на тоді ще кандидата Володимира Зеленського напередодні голосування на президентських виборах з метою нібито зняття його кандидатури, а згодом привітав його з обранням на посаду президента. Такий крок у “день тиші” можна розцінювати як піар-хід, який допоміг мобілізувати електорат Зеленського прийти на вибори.

Крім того, Хілько безуспішно позивався до суду щодо протиправної, на його думку, реєстрації ЦВК ексголови Інституту національної памʼяті Володимира Вʼятровича народним депутатом від партії “Європейська солідарність”.

Його прізвище фігурує у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської. Слідчі перевіряли причетність Хілька до цього вбивства. Він нібито був одним із тих, хто останнім бачив Ноздровську живою незадовго до її смерті. За словами Хілька, правозахисниця звернулася до нього з проханням допомогти їй у двох справах, які розвалювалися через корумповану систему влади. Адвокат нібито здобув довіру дочки Ноздровської та намагався отримати доступ до ноутбука матері вже після її зникнення.

Окрім Хілька, є ще низка самовисуванців. До прикладу, Віктор Ціздин. Раніше його дружина працювала у Головному управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради.

Володимир Галаган, Олег Волошин, Дмитро Іванов, Богдан Тищенко, Ярослав Шевченко та Ірина Ніколаєва балотуються як самовисуванці. Людей із такими самими ім’ям та прізвищем доволі багато, тому однозначно ідентифікувати кандидатів поки що важко.