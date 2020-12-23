На одному з офіційних YouTube-каналів Львівської міськради опублікували чотири відео з картою України без Криму. Ролики виготовила громадська організація "Батьки в дії" як невеликий курс для старшокласників про роботу мерії, депутатів та чиновників у Львові.

Відео опублікували 21 грудня, але вранці 23 грудня їх видалили, пообіцявши переробити через епізод із картою, пише ZAXID.NET.

Першим на ці відео звернув увагу львівський політичний оглядач Дмитро Посипанко. Виявилося, що на 24 секунді кожного з чотирьох роликів, опублікованих на офіційному YouTube-каналі відділу партнерства управління "Секретаріат ради" Львівської міськради, є карта України без Криму. Відділ партнерства Львівської міськради є партнером цього проекту, а виробництвом усіх відео займалася відома у Львові громадська організація "Батьки в дії".

Після публікації Дмитра Посипанка всі відео видалили і з каналу міськради, і з каналу "Батьків у дії". Голова ГО "Батьки в дії", ексдепутатка Львівської міськради Юлія Гвоздович пояснила, що відео переробляють, оскільки спершу не звернули уваги на карту без Криму.

"Проект робили батьки, пластуни на волонтерських засадах, по ночах, бажаючи лише кращого дітям міста, щоб вони були громадсько свідомі. Без жодних злих намірів усі троє пропустили [карту без Криму]... Перепрошуємо за таку опечатку. Крим - це Україна!" - сказала Юлія Гвоздович.

У відділі партнерства Львівської міськради також відреагували на цей інцидент, пояснивши, що після виправлення помилки усі відео знову опублікують.

Курс громадянської освіти для старшокласників є переможцем конкурсу соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим!" від Львівської міськради. Конкурс проводять наприкінці кожного року і відбирають цікаві для розвитку міста проекти громадських організацій. Частину коштів на реалізацію цих проектів згодом виділяють із бюджету Львова.