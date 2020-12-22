Кримську платформу представили Європарламенту

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова та депутати Верховної Ради представили Європейському парламенту Кримську платформу.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

В онлайн-заході також взяли участь народні депутати України Рустем Умеров, Єлизавета Ясько та Вадим Галайчук, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, депутатка Європейського парламенту від Республіки Польща, генеральна секретарка партії Європейські консерватори та реформісти Анна Фотига, депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки Петрас Австревічус.

Джапарова наголосила на погіршенні ситуації в окупованому Криму. Вона, зокрема, поінформувала про зростаючу мілітаризацію півострова, постачання Росією озброєнь та засобів, здатних переносити ядерну зброю, розміщення військового персоналу та захоплення колишніх об’єктів зберігання ядерної зброї.

"Все це становить серйозну загрозу безпеці Азовсько-Чорноморського та Середземноморського регіонів і потребує посиленої уваги міжнародної спільноти", - заявила заступниця міністра.

Вона також наголосила на відповідальності Росії за політичні переслідування, тортури, нелюдське поводження з ув’язненими, обмеження доступу до медичної допомоги, особливо в умовах поширення захворювання COVID-19.

Джапарова привітала створення Європейським Союзом нового Глобального санкційного режиму за порушення прав людини і закликала ЄС призначити спецпредставника з питань Криму.

Депутати також представили новостворене міжфракційне об’єднання «Кримська платформа».

Нагадаємо, на початку червня Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джапарової, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.