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Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва

Головою органу глава держави призначив заступника керівника Офісу Президента України Юлію Свириденко.

Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 582/2020 "Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва" та затвердив її положення.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Відповідно до указу, цей консультативно-дорадчий орган при Президентові України створюється з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.

Головою органу глава держави призначив заступника керівника Офісу Президента України Юлію Свириденко. Вона повинна у п'ятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва.

В Офісі президента відбулося перше засідання Ради.Участь у ньому взяв керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Він представив свого нового заступника – Юлію Свириденко, яка координуватиме роботу новоствореної ради.

"Давайте працювати швидко, конкретно й ефективно… Настав час, коли треба зібрати всіх разом, почути всіх і напрацювати державницьке рішення, щоб люди в пандемію та непрості часи відчували, що влада ними опікується", - сказав Єрмак.

За його словами,  є проблеми, які потребують негайного вирішення, а є питання на перспективу, зокрема впровадження новацій, діджиталізація послуг.

Юлія Свириденко своєю чергою повідомила, що персональний склад Ради доопрацьовується й буде невдовзі затверджений. 

"Важливо, що це початок широкого діалогу із залученням підприємців зі всіх областей. І головне, що ми почуємо реальну економічну – незаполітизовану – проблематику, яка дасть нам змогу ініціювати відповідні зміни до законодавства й напрацювати їх разом з депутатами, щоб були ухвалені відповідні законопроекти чи відповідні постанови Кабміну", - сказала Свириденко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Зеленський призначив Юлію Свириденко заступницею голови свого Офісу. Раніше вона обіймала посаду першого заступника міністра економіки.

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