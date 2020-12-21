18 грудня суд скасував наказ про звільнення Буславець з посади т.в.о. голови відомства і стягнув на її користь 139,09 тис. гривень за час вимушеного прогулу.

Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець, яку після звільнення Кабміном залишили на цій посаді 20 листопада, подала у відставку.

Про це йдеться в її заяві Кабінету міністрів, яку вона оприлюднила у фейсбуці.

"Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики з 22 грудня 2020 року", - йдеться в тексті заяви.

Коментувати своє рішення Буславець поки не стала. "Прийняла таке рішення. Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде. Але далі обов‘язково буде...", - написала вона.

Фото: facebook.com/olhabuslavets

Раніше, 18 декабря , суд визнав протиправним і скасував наказ Міністерства енергетики про звільнення Буславець, а також стягнув на її користь 139,09 тис. гривень за час вимушеного прогулу, передають "Українські новини".

Також повідомлялося, що 17 грудня Рада розглянула кандидатуру колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр міністра - міністра енергетики, проте парламентарії не змогли зібрати необхідну кількість голосів. Пізніше в Раді заявили, що повторно розглянуть кандидатуру Вітренко у січні.

Сьогодні, 21 грудня, Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.

Нагадаємо, 16 грудня стало відомо, що НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго.

Кабмін призначив Буславець в.о. міністра енергетики 16 квітня замість Віталія Шубіна. Її кандидатуру вносили на позачергове засідання Верховної Ради в березні, але тоді це питання в останній момент зняли з порядку денного.

У липні Буславець розповіла в інтерв'ю, що іноді підбирає кадри "за інтуїцією і гороскопом".

20 листопада Кабмін звільнив Буславець з посади в.о. міністра енергетики і залишив її першою заступницею голови відомства.

Буславець у минулому займала посаду директора департаменту енергетичних ринків Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. За словами депутата Андрія Геруса, департамент Буславець у 2016 році погоджував новий порядок розрахунку ціни електроенергії, відомий як "Роттердам +". Посаду міністра в попередньому уряді займав Олексій Оржель.