Зеленський обговорив з президенткою ЄБРР перебіг реформ в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

"Наскільки мені відомо, цьогорічний портфель проєктів банку вже досягнув 730 мільйонів євро, а до завершення року цей обсяг може досягнути 900 мільйонів євро. Ми дуже раді, що особливо в часи світової економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19, Банк продовжує активно інвестувати в Україну та надавати підтримку українському бізнесу", - сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що попри кризу, українська банківська система працює стабільно, а бюджет виконується.

Також сторони обговорили перебіг реформ в Україні.

"У цьому році ми ухвалили закон про ринок землі, розпочали реформу податкової та митної служб, підписали перші концесійні договори, активно проводимо «малу» приватизацію та цифровізацію всіх державних послуг", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що керівництво держави щодня докладає зусиль, щоб подолати конституційну кризу, тісно співпрацюючи з Венеціанською комісією, і просування в цьому напрямку відбувається досить швидко.

"Активна співпраця з ЄБРР, Європейським інвестиційним банком та іншими фінансовими установами є важливою для нас з точки зору залучення додаткових кредитних коштів для інвестицій в інфраструктуру. І я вітаю підписану 18 грудня угоду з Укравтодором, що дасть змогу вже наступного року розпочати роботи з капітального ремонту доріг", - додав Зеленський.

Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо своєю чергою привітала зусилля та діяльність, спрямовані на відновлення роботи НАЗК.

Нагадаємо, ЄБРР - найбільший фінансовий інвестор в Україні. З початку діяльності в країні банк узяв на себе зобов'язання надати майже 15 млрд євро в рамках 466 проєктів.

Попередні підрахунки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) свідчать про падіння економіки України на 4,5% через пандемію COVID-19.