Разумков підписав бюджет-2021

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Про це інформує пресслужба парламенту.

Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн.

Разом з тим, на боротьбу з пандемією наступного року виділять 19,4 млрд грн, з яких:

15,8 млрд грн - програма медичних гарантій;

2,6 млрд грн - закупівля вакцин;

1 млрд грн - запобігання поширенню COVID-19 в школах.

Крім того, планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.

Також заплановано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6000 грн; та з 1 грудня 2021 року - 6500 грн.

Закон передано на підпис Президенту України.

15 грудня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому проєкт бюджету на 2021 рік. За проголосували 289 нардепів. Між першим і другим читаннями уряд збільшив прогнозовані доходи на 21 млрд грн – з 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Видатки встановлені на рівні 1347 млрд грн.