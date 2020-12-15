Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского

15 декабря, срывая все сроки (бюджет в целом должен быть принят не позже 1 декабря), Верховная Рада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс и закон «О государственном бюджете» на следующий год. Ко второму чтению Кабмин ещё больше урезал расходы на «социалку», Пенсионный фонд и образование. Но голоса «за» нашлись: «слугам» традиционно подсобили мажоритарщики из групп «За будущее» Коломойского и «Доверие». Взамен депутаты получили 6 млрд. грн «соц-эконома» (простыми словами, деньги на избирательные на округа). А также – гарантии назначения бывшего директора по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрия Витренко на пост первого вице-премьер министра – министра энергетики . Как происходили бюджетные «торги» – в материале LB.ua.

Фото: facebook/Слуга Народу

Второе чтение

LB.ua подробно уже писал об изменениях бюджета ко второму чтению.

Основные показатели бюджета между первым и вторым чтением остались без изменений. Правда, по требованию МВФ и народных депутатов Кабмин таки снизил (хоть и незначительно) дефицит с 6% до 5,5%. Увеличил прогнозированные доходы на 21 млрд грн за счёт ожидаемого НДС (+5,5 млрд грн), ввозных пошлин (+2,4 млрд грн), налога на прибыль (+1,8 млрд грн), игорного бизнеса (+7,4 млрд грн) и государственных компаний (+4 млрд грн). Впрочем, глава ГТС Павел Рябикин уже направил в бюджетный комитет письмо, в котором обосновал, что план на 2021-й год в 420,4 млрд грн – нереальный (в этом году таможня собрала 351,2 млрд. грн).

предоставлено членом бюджетного комитета Алексеем Гончаренко

Предоставлено членом бюджетного комитета Алексеем Гончаренко

Доходы же пришлось урезать и перераспределить. Больше всего пострадали Министерство социальной политики (–4,9 млрд. грн), Министерство развития общин и территорий (–4,9 млрд. грн), Минобразования (–4,5 млрд. грн) и даже Пенсионный фонд (–8,5 млрд. грн). В то же время «любимый» депутатами «соц-эконом» оставили, пообещав в депутатам-мажоритарщикам 6 млрд. грн (приблизительно 30 млн. грн на округ). Также добавили 4 млрд. грн Министерству здравоохранения. Впрочем, Максим Степанов заявил, что этих средств не хватит не только для возможного вакцинирования от ковида, но и для повышения зарплат медикам.

Зато о себе власть не забыла: увеличены расходы на министерства и аппарат ВР (+0,3 млрд. грн), Офис Генпрокурора (+2 млрд. грн). Депутаты тоже не остались обделены. В 2021-м году предусмотрены такие расходы на одного народного депутата Украины: 90 тыс. грн – для компенсации проезда по территории Украины, 1,5 тыс. грн – на канцелярские принадлежности, 4890 грн – на городские, междугородные телефонные разговоры, 8 тыс грн – на командировки помощников-консультантов в избирательные округа, 20 тыс. грн – на содержание офисов депутатов в избирательных округах, 670 грн – на проведение и организацию встреч нардепа с избирателями, 237250 грн – на компенсацию аренды жилья.

предоставлено членом бюджетного комитета Алексеем Гончаренко

Вердикт комитета

Вечером понедельника, 14 декабря, почти с 4-часовым опозданием, бюджетный комитет собрался на заседание, чтобы дать окончательный вердикт документу. Главным «трюком» для обеспечения голосов мажоритарщиков стала процедура распределения «соц-эконома».

«Чтобы собрать голоса за бюджет полностью возвращается система так называемой субвенции на «соц-эконом развитие» отдельных территорий. Такие отдельные территории – это округа мажоритарщиков, которые отдадут свои голоса за такой бюджет. Контроль (за распределением 6 млрд грн) будет осуществлять специальная комиссия Минфина. Состав этой комиссии не менее чем на половину будут составлять сами депутаты – члены бюджетного комитета. Опять поделят избирателей страны на правильных (избрали провластных депутатов) и неправильных (избрали оппозиционеров)», – объяснял «схему» член бюджетного комитета и нардеп «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

На эту же комитетскую правку к бюджету обратил внимание замглавы финансового комитета Ярослав Железняк из «Голоса». По его словам, таким образом в самом бюджете четко прописали механизм «ручного распила» средств «соц-эконома», как мажоритарщиками, так и Минфином. Простым языком, деньги на округа получат те депутаты, которые нажмут кнопки «за» закон в целом.

Главным «камнем преткновения» стал вопрос акциза на топливо, который до сих пор поступал в местные бюджеты. В проекте бюджета-2021 Кабмин предложил забрать эти средства в госбюджет. После продолжительных дискуссий большинство «слуг» в комитете рекомендовало «хитрую» правку, которая меняет всю систему распределения этих средств: все поступления от акциза будет распределять Кабмин в зависимости от протяженности улиц и дорог, соответствующей административно-территориальной единицы. Естественно, такой вариант не устроил мажоритарщиков, что подвесило принятие бюджета в целом во вторник. Хотя ближе к 23.00 комитет таки рекомендовал Раде принять закон в целом.

Коллизия с акцизом и торги за портфели

Утром 15 декабря, как и предполагает процедура, парламентарии приступили к внесению изменений в Бюджетный кодекс. Кульминационной стала «акцизная» поправка нардепа «Голоса» Галины Васильченко – оставить минимум 7 млрд. грн от топливного акциза на местах. Её принятие 236 голосами депутаты сопроводили бурными аплодисментами.

Однако в процессе рассмотрения Кодекса был проголосован ещё ряд поправок по местным акцизам. В итоге вышла небольшая правовая коллизия, поскольку правки повлияли на баланс всего бюджета на 2021 год. В итоге Дмитрий Разумков вынужден был объявить перерыв в работе парламента до 16-00, чтобы бюджетный комитет нашел выход из ситуации.

Фото: Lb.ua

«Рада проголосовала две взаимоисключающие правки в Бюджетный кодекс. Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временная мера, а вторая правка – на постоянной основе. При этом вторая правка не забирает акциз из доходов Госбюджета. Коллизия остаточного турборежима», – иронизировал член бюджетного комитета Гончаренко.

Но не только коллизия с акцизом заставила нардепов уйти на перерыв. Ещё с вечера понедельника начались переговоры о новых кадровых назначениях в Кабмине. Суть консультаций проста и повторяется уже не один год накануне принятия бюджета: «портфели» в обмен на голоса.

По информации источников LB.ua, на повестке дня – поиск голосов за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьера –министра энергетики, Юлии Лапутиной – на пост министра по делам ветеранов, Романа Лещенко – на должность министра аграрной политики, Романа Опимаха – на пост министра экологии. Также депутатам преложили назначить Сергея Шкарлета полноценным главой Минобразования (сейчас он руководит в статусе и.о.).

«После освобождения Ольги Буславец (заместитель министра энергетики, исполняла обязанности главы ведомства, – LB.ua) сектор энергетики остается без руководителя. Витренко – креатура Игоря Коломойского. Еще на стадии обсуждения бюджета группе Коломойского обещали назначения Витренко в обмен на голоса за бюджет на 2021 год. Поэтому группа «За будущее» и люди Коломойского во фракции поддержат бюджет. Понятно, что такая перспектива, мягко говоря, не очень нравится депутатам Ахметова», – рассказал LB.ua собеседник из фракции «СН».

По словам другого нардепа, с Витренко все ясно, «к концу недели за него проголосует Рада». «По другому кадровому вопросу – назначению министром образования Сергея Шкарлета – еще идут торги. Не все депутаты даже в нашей фракции «Слуга народа» готовы голосовать за него. С ним очень много «зашкваров» и он очень токсичен», – заявил представитель «Слуги народа».

Фото: facebook/Сергій Лещенко

Еще один его коллега по фракции добавил, что фракция отнеслась к кандидатуре Витренко неоднозначно: «Все, кроме людей Бороды (депутатов Игоря Коломойского, – LB.ua) выступили против назначения Витренко. Но, судя по тому, что на фракции будет президент, ОП дожмёт это назначение».

Другие же собеседники LB.ua в «Слуге народа» положительно оценили перспективы назначения Шкарлета, как и предложенной кандидатуры на пост министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной – второй женщины-генерала в Украине. Для поиска компромисса заседание фракции отложили на вечер уже после принятия бюджета.

«Дорожная карта будущего развития»

Перерыв Рады затянулся до 17.30. Как рассказал LB.ua Железняк, члены бюджетного комитета «долго выписывали правку по акцизу, это реально заняло время, технически было важно все согласовать».

Министр финансов Сергей Марченко, когда на улице уже стемнело, а на Майдане продолжались стычки SaveФОП, достаточно лаконично и быстро представил бюджет с трибуны. Назвал документ — дорожной картой будущего развития. Он также заверил, что средств в бюджете достаточно для всех социальных выплат, включая индексацию пенсий даже на фоне сокращения ПФ. А о включении «печатного станка» и эмиссии речь вообще не идёт.

Фото: glavred.info

В итоге, за госбюджет проголосовали 289 депутатов – 225 «слуг», 21 представитель группы «За майбутнє», 20 из группы «Довіра», а также 11 внефракционных. Фракция «Батькивщина», как и в первом чтении дала 12 (из 24) голосов. Фракции «ЕС», «Голоса» и ОПЗЖ не голосовали. Объединило депутатов одно – признание того, что следующий год будет очень сложным, а посему бюджет придется неоднократно пересматривать.