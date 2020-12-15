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Голови Мінекології та Мінветеранів подали у відставку, - Разумков

Спікер парламенту доручив профільним комітетам розглянути їхні заяви про звільнення.

Голови Мінекології та Мінветеранів подали у відставку, - Разумков
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр ветеранів Сергій Бессараб подали заяви про відставку.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Надійшли заяви про звільнення від двох міністрів - від міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів і міністра у справах ветеранів. Я прошу комітети зібратися завтра розглянути з ранку ці питання, щоб ми могли винести їх на пленарне засідання. Даю відповідне доручення", - сказав він на засіданні Ради у вівторок ввечері.

Разумков доручив профільним комітетам розглянути заяви про звільнення.

Перед цим парламент ухвалив бюджет на 2021 рік

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після прийняття бюджету "Слуга народу" планує провести засідання фракції з кадрових питань в Уряді. На засіданні буде присутній президент Володимир Зеленський.

На порядку денному - пошук голосів за призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра енергетики. Також буде розглядатися призначення міністра освіти та агрополітики.

За інформацією джерел LB.ua, міністром у справах ветеранів планують призначити генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну, а міністром екології - виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха.

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