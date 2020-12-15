Тимошенко: закон про особливий статус Донбасу - точно не про мир

"Батьківщина" голосувала проти продовження на рік особливого статусу Донбасу.

«Батьківщина» проголосувала проти закону про особливий статус Донбасу і жодного разу не підтримувала цей закон.

Про це у Facebook написала голова партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

«Ми ніколи не голосували, бо цей закон є створенням держави у державі. Це навіть не федералізація. Це гірше. Це слабодуха згода віддати нашу територію назавжди під прикриттям так званого «мирного процесу», – обурилася Юлія Тимошенко.

Голова «Батьківщини» застерегла, що пролонгований депутатами закон «перетворює Донбас на плацдарм для захоплення України політичним шляхом».

«У цьому законі є все: і проведення місцевих виборів на окупованих територіях під дулами важкої зброї, і дозвіл для терористичних угрупувань створити на нашій землі власні збройні сили, і формування на Донбасі тотально непідконтрольних Україні органів влади», – зауважила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» вважає, що у 2014 році влада законом про особливий статус "здала Донбас" без бою.

«Я не вірю, що попередній Президент України не розумів, що робить, коли продавлював цей закон в українському парламенті. Це була принизлива вистава в сесійній залі з виключеним табло для голосування, щоб приховати імена «героїв», які натиснули кнопку «за», – зазначила Юлія Тимошенко.

«Це – не те, чого чекають люди по обидві сторони від лінії фронту. І цей закон точно не про мир! Раджу уважно вивчити поіменне голосування за закон про особливий статус Донбасу і зрозуміти, хто є хто в українському парламенті», – підсумувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада проголосувала за продовження на рік особливого статусу Донбасу. Документ підтримали 304 народні депутати.