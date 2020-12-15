Ще дві православні церкви можуть найближчим часом визнати ПЦУ, – Порошенко

Ще дві церкви «знаходяться на дуже короткій відстані» до визнання Православної Церкви України. Про це в ефірі програми «Зворотній відлік» на каналі UA:Перший розповів п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Чому це взагалі стало можливим? Тому що ні Путін, ні Кіріл ніколи не вірили, що ми отримаємо Томос. Але цей процес вже не зупинити. Вже третина світового православ’я, де українська церква одна з п’ятнадцяти православних-сестер церков, визнали Україну. Я точно знаю, бо проводжу переговори і зараз, використовуючи дипломатичні можливості, що принаймні дві православних церкви знаходяться на дуже короткій відстані від визнання, і лише пандемія цьому перешкоджає», – зазначив Петро Порошенко.