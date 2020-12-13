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У відреставрованій Андріївській церкві відбулося перше богослужіння

Очолив богослужіння представник Вселенського патріархату митрополит Гальський Еммануїл.

Фото: pomisna.info

В Андріївській церкві в Києві в неділю, 13 грудня, в день пам’яті святого апостола Андрія Першозваного, відбулося перше після тривалої реставрації урочисте богослужіння.

Про це йдеться у повідомленні Православної церкви України у соцмережі Facebook.

Зазначається, що очолив богослужіння представник Вселенського патріархату митрополит Гальський Еммануїл у співслужінні екзарха Вселенського патріарха єпископа Команського Михаїла та архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія (Зорі). 

"Сьогодні ми з повним послухом перебуваємо тут за дорученням нашого предстоятеля Всесвятійшого Вселенського патріарха, щоби представляти його на сьогоднішньому святі і напередодні другої річниці відтоді, як відбувся Об’єднавчий Собор, на якому було обрано предстоятелем автокефальної Православної церкви України блаженнійшого митрополита Епіфанія", – сказав у своєму слові митрополит Еммануїл.

Фото: pomisna.info

Зазначимо, Андріївська церква, що розташована на Андріївському узвозі у Києві, споруджена за проектом архітектора Бартоломео Растреллі у стилі бароко. Вона є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення, входить до складу Національного заповідника "Софія Київська".

Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незабаром Україна подаватиме номінаційне досьє для включення Андріївської церкви до основного переліку.

Реставрація Андріївської церкви тривала 11 років. У будівлі встановлено сучасне освітлення. Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися та відчути їхню форму.

За цей час майстри відновили оригінальний колір стін, укріпили схил, фундаменти церкви та стилобату. Також проведено реконструкцію іконостасу, якому повернуто автентичне розташування ікон.

12 грудня у Києві відреставровану Андріївську церкву офіційно відкрили.

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