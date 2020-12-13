На Львівщині чоловік намагався підпалити відділок поліції

Вирішується питання про затримання підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У місті Новояворівськ Львівські області невідомий чоловік розбив вікно і кинув димову шашку у приміщення дільничого пункті поліції.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Подія сталася ввечері 12 грудня.

Працівники ДСНС погасили вогонь - внаслідок події були частково пошкоджені одне з вікон та підвіконня будівлі.

Постраждалих внаслідок займання немає, дільничний пункт був зачинений.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

Поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 27-річний місцевий мешканець.

Вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові.

Слідчі встановили, що організатором підпалу був працівник Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем.

Для вчинення злочину поліцейський підібрав виконавця, передав йому гроші і надав необхідну інформацію щодо автомобіля журналістки. У ніч на 30 січня 2020 року чоловік здійснив підпал.