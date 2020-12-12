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​ВАКС заарештував керівника Держгеокадастру Хмельниччини на 45 днів за спробу підкупу

Підозрюваному також визначено заставу у розмірі 735 700 гривень.

​ВАКС заарештував керівника Держгеокадастру Хмельниччини на 45 днів за спробу підкупу
Фото: nabu.gov.ua

У п’ятницю, 11 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала запобіжний захід в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області у вигляді тримання під вартою строком на 45 днів.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Підозрюваному визначено заставу у розмірі 735 700 гривень. У разі внесення застави на нього покладаються процесуальні обов’язки.

Нагадаємо, посадовця Держгеокадастру та посередника затримали після отримання $52 тис. хабара для голови відомства. Загалом керівнику мали передати $170 тиc. за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам.

Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році. Відтак, не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу.

Розслідування здійснюється НАБУ з вересня 2020 року.

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