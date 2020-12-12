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За останню добу до травмпунктів звернулося більше тисячі киян

Найбільше нарікань на неефективну роботу комунальних служб на Оболоні, Святошино, на Борщагівці та Лісовому масиві.

За останню добу до травмпунктів звернулося більше тисячі киян
Фото: ukrinform.ua

За останню добу зафіксовано більше тисячі звернень киян до травмпунктів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує пресслужба Київської міськради.

“Сьогодні зібрав глав столичних районів, профільних заступників голови КМДА, керівників комунальних служб. Розмова буда жорсткою. Зранку я проїхався містом, перевірив, як прибирають місто. Півтори доби вже триває негода, сильна ожеледиця. Комунальні служби звітують, що працюють. Але ситуація в районах міста, з того, що я побачив, не покращилася. Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка”, – зазначив мер.

За його словами, найбільше нарікань на неефективну роботу служб на Оболоні, Святошино, на Борщагівці та Лісовому масиві.

“Главам районів наголосив, що незадоволений їх роботою. Доручив підняти всі служби і в чіткій координації ефективно прибрати території районів. Сіль і пісок скрізь є. Тому місто має бути прибране! Інакше будемо робити висновки щодо відповідності посадам керівників відповідних служб”, – додав Кличко.

Очільник столиці також доручив “Київблагоустрою” перевірити, як прибирають балансові території, що закріплені за приватним бізнесом – біля кафе, ресторанів, торгових центрів.

Нагадаємо, 12 грудня в усіх областях України на дорогах ожеледиця, водіїв просять дотримуватися правил безпечного кермування.

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