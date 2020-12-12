У полоні окупантів на Донбасі перебуває 251 українець, - Денісова

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу окупанти утримують у полоні 251 громадянина України.

Про це вона повідомила у Facebook за підсумками робочої зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс.

"Здійснити моніторинг дотримання їхніх прав та умов тримання в місцях несвободи залишається наразі неможливим. Тому звернулася з проханням до пані 3осла звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста посилити зусилля задля їх допуску на ці території та здійснити відповідного моніторингу", - зазначила Денісова.

Вона також закликала Мелінду Сіммонс звернутися з проханням до представників її країни 16 грудня під час голосування підтримати Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". За її словами, документ містить важливі пункти щодо надання консульським працівникам України відомостей про українських громадян, яких утримують в Росії, забезпечувати їм свободу контактів і спілкування відповідно до Віденської конвенції про консульські відношення, і забезпечити українським посадовим особам, включаючи Уповноваженого ВРУ з прав людини, можливість відвідування всіх українських громадян, в тому числі політичних в'язнів в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації та негайного звільнення усіх бранців Кремля.

Нагадаємо, раніше Денісова зустрілася на території КПВВ "Новотроїцьке" з представницею так званої ДНР в робочій підгрупі з гуманітарних питань в ТКГ Дар’єю Морозовою. Сторони обговорили питання про передачу 125 кримінальних справ і проваджень щодо 133 осіб.