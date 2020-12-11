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Міноборони закупило рекордну за сім років кількість пального для ЗСУ, - Таран

За підсумками 2020 року укладено договорів на закупівлю 230,6 тис. тонн пального.

Міноборони закупило рекордну за сім років кількість пального для ЗСУ, - Таран
Фото: mil.gov.ua

За підсумками 2020 року Міністерство оборони уклало договорів на закупівлю 230,6 тис. тонн пального для потреб Збройних Сил України. Це найбільший показник за останні сім років.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що закупити пальне вдалося без збільшення відповідних бюджетних асигнувань.

"Міністерство оборони використовує усі можливості, аби наші військовослужбовці були забезпечені необхідними засобами для оборони держави. Моя позиція – ефективно використовувати бюджетні кошти, купувати ощадливо, але, водночас, якісні товари та послуги. А зекономлений фінансовий ресурс використовувати для посилення спроможностей. Така політика вже дає свої результати – завдяки економії у 2020 році Міністерство оборони уклало договорів на закупівлю 230,6 тис. тонн пального для потреб ЗСУ", - розповів голова Міноборони Андрій Таран.

Зазначається, що Міноборони змогло скористатися зниженням світових цін на нафту та нафтопродукти, і збільшити обсяги закупівель фактично на чверть. Додаткові ж обсяги пального будуть спрямовані на збільшення оперативних та стратегічних резервів ЗСУ.

Нагадаємо, у травні СБУ з'ясувала, що з центру забезпечення ЗСУ в Харківській області вкрали понад 5 тонн дизпалива. За даними спецслужби, схему розкрадання організували керівники середньої ланки центру.

Раніше  у 96-й зенітно-ракетній бригаді ЗСУ виявили масштабне розкрадання палива. Було затримано троє осіб. За даними слідства, начальник тилу однієї з військових частин разом із кількома військовослужбовцями й цивільними особами організував схему зі списання паливно-мастильних матеріалів, які потім незаконно продавали.

З березня 2020 року правоохоронці задокументували чотири факти вивезення близько 60 тонн палива вартістю більш як 1,3 млн гривень. Також проводиться перевірка фактів привласнення палива на суму близько 10 млн гривень у 2018–2020 роках.

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