В Харьковской области разоблачили масштабные хищения топлива с территории одного из центров обеспечения Вооруженных сил.

Об этом сообщается на сайте Службе безопасности.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители среднего звена центра организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд армии.

Дизельное топливо и бензин один из фигурантов лично вывозил с территории воинской части небольшими партиями. Затем топливо аккумулировали на складах посредников и сбывали оптовыми партиями за наличные местным предпринимателям.

Установлено, что злоумышленники успели завладеть горюче-смазочными материалами общим объемом более 5 тонн.

Фото: СБУ

"Сотрудники СБУ задержали автомобиль посредников при перевозке очередной партии солярки размером 3 тонны, незаконно приобретенной у военных. В ходе проведения шести обысков в служебных помещениях центра обеспечения и по месту жительства фигурантов, правоохранители обнаружили доказательства коррупционной деятельности, а также деньги, полученные от сделки", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее, в 96-й зенитно-ракетной бригаде ВСУ выявили масштабное воровство топлива. Были задержаны три человека. По данным следствия, начальник тыла одной из воинских частей вместе с несколькими военнослужащими и гражданскими лицами организовал схему по списанию топливно-смазочных материалов, которые потом незаконно продавали.

Так, с марта 2020 года правоохранители задокументировали четыре факта вывоза около 60 тонн топлива стоимостью больше 1,3 млн гривен. Также проверяются факты присвоения топлива на сумму около 10 млн гривен в 2018-2020 годах.