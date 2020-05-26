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В Александровской больнице в Киеве произошел пожар, пострадавших нет (обновлено)

Причиной пожара мог быть поджог.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В подсобном помещении Александровской клинической больницы в Киеве произошел пожар.

Об этом сообщила в фейсбуке Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в шестом корпусе на шестом этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.

Огнем поврежден электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.

Обновление. Причиной пожара в подсобном помещении Александровской клинической больницы мог быть умышленный поджог, считает главный врач Людмила Антоненко.

"Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог. Надеемся, что поджигателя найдут. На месте происшествия работает полиция ", - написала она в "Фейсбуке".

Фото: facebook.com/doc.antonenko

Фото: facebook.com/doc.antonenko

Фото: facebook.com/doc.antonenko

Фото: facebook.com/doc.antonenko

Антоненко отметила, что администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали противопожарную службу.

По ее словам, пожарные быстро приехали, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар.

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусом.

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