В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Днепре возобновили работу метро

Метрополитен из-за карантина не работал больше двух месяцев.

Фото: tov-tob.livejournal.com

Днепровский метрополитен с 15:00 понедельника возобновил перевозку пассажиров. Он не работал больше двух месяцев с 17 марта.

"Сообщаем, что с 15:00 25 мая возобновляется перевозка пассажиров в Днепровском метрополитене. Допуск пассажиров на станции будет возможен только при наличии защитных средств - маски и перчатки. Просьба пользоваться метрополитеном только при необходимости", - сообщила пресс-служба метрополитена.

Метро в Днепре начало работу позже, чем в Киеве или Харькове, из-за отсутствия своевременного решения областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко пояснил, что город не мог запустить метро без юридических оснований.

Напомним, что с 22 мая в Украине начался второй этап смягчения карантина, в рамках которого Киеву, Харькову и Днепру разрешили открыть метро.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также