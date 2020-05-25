В Днепре возобновили работу метро

Метрополитен из-за карантина не работал больше двух месяцев.

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Днепровский метрополитен с 15:00 понедельника возобновил перевозку пассажиров. Он не работал больше двух месяцев с 17 марта.

"Сообщаем, что с 15:00 25 мая возобновляется перевозка пассажиров в Днепровском метрополитене. Допуск пассажиров на станции будет возможен только при наличии защитных средств - маски и перчатки. Просьба пользоваться метрополитеном только при необходимости", - сообщила пресс-служба метрополитена.

Метро в Днепре начало работу позже, чем в Киеве или Харькове, из-за отсутствия своевременного решения областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко пояснил, что город не мог запустить метро без юридических оснований.

Напомним, что с 22 мая в Украине начался второй этап смягчения карантина, в рамках которого Киеву, Харькову и Днепру разрешили открыть метро.