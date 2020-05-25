В Киеве во вторник до +14 и дождь

Осадки ожидаются во всех регионах страны.

В Киеве 26 мая облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов. Об сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью и днем +2…+7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +13…+18 градусов.

Напомним, что 25 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь.