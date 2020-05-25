В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве во вторник до +14 и дождь

Осадки ожидаются во всех регионах страны. 

В Киеве во вторник до +14 и дождь
Фото: EPA/UPG

В Киеве 26 мая облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов. Об сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью и днем +2…+7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +13…+18 градусов.

Напомним, что 25 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также