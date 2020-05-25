Главврач Института рака заявил о нападении на своего заместителя

"Без слов, удары со спины, только в голову, не исключено - с использованием кастета".

В понедельник возле Национального института рака напали на заместителя главного врача по хирургической помощи Анатолия Шудрака.

Об этом сообщил его начальник, главрач института Андрей Безносенко.

"Нападение точно напоминает нападение на меня - без слов, удары со спины, только в голову, не исключено - с использованием кастета. Да и заказчики те же", - написал он в фейсбуке.

По его словам, комиссия, в которую входит Шудрак, обнаружила недостачу материальных ценностей почти на 9 млн гривен, "а «карманного» директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, потому и остаются методы 90-х".

Напомним, что контракт с предыдущей главой НИР Еленой Колесник, которая раньше была отстранена от должности из-за медийных коррупционных скандалов, закончился. С 15 апреля институт возглавляет заместитель директора по лечебно-координационной работе Александр Яцина.