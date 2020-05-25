Электронное урегулирование совершит переворот на рынке моторного страхования

В апреле украинский рынок ОСАГО перешел важный рубеж: заключено более 2 млн. электронных договоров ОСАГО, доля таких договоров оставила в общем количестве почти 30%. Чуть больше, чем за два года (с февраля 2018) мы прошли путь от опровержения сомнений скептиков: «будет ли востребован электронный полис автовладельцами?» до ситуации, когда каждый третий договор заключается в онлайн-форме.

Фото: www.capital.ua/Алексей Солодунов

Особенная значимость этого события в том, что оно произошло во время карантина, когда украинцы почувствовали, что от возможности удаленно совершить важные действия, например, застраховать машину или получить выплату, напрямую зависит безопасность и здоровье их самих и близких.

Карантин показал, насколько правильным было решение несколько лет назад начать системную диджитализацию ОСАГО, как много уже сделано. А главное, эта ситуация мотивировала нас активнее сфокусироваться на дальнейшем внедрении инноваций.

Отрасль в ближайшие годы должна научиться выполнять свою основную функцию – создавать страховую защиту для автовладельцев – новым способом, на основе цифровых технологий.

На украинском рынке ОСАГО уже работает целый набор электронных сервисов. Это как широко известные автовладельцам электронный полис, электронный европротокол, инструменты проверки полисов ОСАГО через сайт МТСБУ и мобильное приложение «Дія», личный кабинет получателя регламентных выплат, автоматизированный контроль за наличием международных полисов «Зеленая карта» на автомобили, выезжающие за рубеж. Так и те сервисы, которыми пользуются профессиональные участники рынка: система электронных коммуникаций с иностранными Бюро (ежемесячно на сайт Бюро заходят с информационными запросами свыше 100 000 пользователей из-за рубежа), электронные коммуникации с аварийными комиссарами и экспертами.

Сейчас наша задача становится более амбициозной: необходимо все эти эффективно работающие, удобные сервисы интегрировать вместе с новыми решениями в единую цифровую платформу автомобильного страхования. Для этого мы должны посмотреть на моторное страхование как на часть более широкого процесса обеспечения безопасности дорожного движения, оказания медицинской и социальной помощи пострадавшим в ДТП.

Если говорить очень просто, автовладельцы в ближайшие год-два должны перестать «ходить с бумажками» в процессе заключения/перезаключения договора ОСАГО или получения выплаты, все это должно стать доступным удаленно.

Как мы видим, регулятор готов рассматривать вопросы модернизации законодательной и нормативной базы для введения удаленного урегулирования, а многие страховщики уже сейчас могут предложить отработанную процедур онлайн подачи документов, например, через свой сайт.

Со своей стороны, МТСБУ планирует системно диджитализировать процесс урегулирования страховых событий в ОСАГО. Урегулирование должно стать полностью электронным. Что для этого необходимо?

1. Создать единую удобную и понятная автовладельцам среду урегулирования, чтобы каждый человек четко понимал, шаг за шагом, по какой процедуре будет урегулироваться страховые случаи, независимо от того, какая страховая компания-член Бюро будет делать ему выплату. В целом, эта процедура стандартизирована и сейчас, но в каждой страховой компании есть свои нюансы, которые затрудняли выстраивание универсального цифрового алгоритма урегулирования.

Сейчас работаем над концепцией единого стандарта процедуры урегулирования. Решение будет готово уже в следующем году, и оно, без преувеличения, совершит переворот на рынке моторного страхования.

2. Обеспечить возможность подачи в электронном виде всех документов, необходимых в процессе урегулирования.

В настоящее время уже достаточно отлажен процесс получения электронных справок и выписок из реестров из баз данных полиции и др. В течение нескольких месяцев решим вопросы цифрового документа по итогам проведения экспертизы. Те, кто сталкивался с получением выплаты по ОСАГО, знает, что экспертный вывод – это объемный документ, который должен быть заверен подписью и печатью, что затрудняет его перевод в электронную форму. Несмотря на сложность задачи, делаем первые шаги для ее решения: у экспертов уже появились электронные подписи.

Следующий шаг – поработать со всей цепочкой действий и со всеми сторонами, участвующими в процессе урегулирования. Например, МТСБУ уже может принять электронные экспертные выводы, но мы пока не можем передавать их дальше, суды не готовы к этому, нет соответствующей законодательной и нормативной базы.

Также сейчас занимаемся вопросами облегчения получения решений суда в электронном виде, это необходимый элемент для создания полноценного электронного документооборота в системе урегулирования. Сложность в том, что полный текст решения невозможно взять из одного реестра, их приходится брать из разных источников. Планируем сделать совместный проект с Минюстом, чтобы и этот участок можно было диджитализировать.

3. Усовершенствование законодательной базы.

Многие из диджитальных инноваций могут полноценно заработать только при условии модернизации законодательной базы ОСАГО. Мы видим готовность регулятора идти навстречу рынку в этом вопросе в части его полномочий, и поддерживать наши инициативы там, где нужно участие законодательной власти. Сейчас, когда готовятся новые редакции важнейших для отрасли законопроектов («О страховании», «Об ОСАГО», «О страховой дистрибуции») – самое время системно обновить законодательную и нормативную базу.

4. Обеспечение информационной безопасности, надежности хранения персональных данных.

Для массового использования электронных сервисов, люди должны быть уверены, что их данные надежно защищены, а доступ к ним может быть только санкционированным.

МТСБУ в прошлом году прошло аудит системы информационной безопасности. Его сделала авторитетная аудиторская компания из «большой четверки». В процессе технического аудита были проведены всевозможные тесты на проникновение в систему, разработаны соответствующие рекомендации по повышению уровня безопасности и устойчивости системы , и сейчас мы как никогда уверены в защищенности данных.

В течение года проведем еще один аудит, затрагивающий архитектуру информационной системы Бюро. Рассматриваем возможности внедрения передовых решения в области защиты данных, например, распределенных баз на основе технологии блокчейн.

5. Цифровизация работы и бизнес-процессов МТСБУ.

Сейчас МТСБУ внедряет систему электронного документооборота (СЭД), которая является эффективным инструментом повышения качества взаимодействия между МТСБУ, страховщиками, потребителями страховых услуг, для решения целого ряда управленческих задач с целью ускорения бизнес-процессов, сокращения затрат времени и ресурсов на администрирование документооборота в Бюро.

Мы ставим себе задачу, чтобы в следующем году МТСБУ, образно говоря, не закупило ни единого листочка бумаги, потому что весь документооборот станет электронным: сбережем множество деревьев, ускорим обработку документов, улучшим сервис за счет скорости и удобства онлайн решений.

6. Поддержка прорывных инноваций в ОСАГО.

Я много раз отмечал, что залог успешных инноваций – это взаимодействие между государством, бизнесом и обществом. И поддержка тех, кто создает самые передовые разработки. Поэтому несколько месяцев назад мы запустили инновационный хаб, задача которого – отбирать, консультировать, помогать внедрять смелые и востребованные идеи и решения в сфере моторного страхования.

Зачастую то, что раньше государство добивалось разного рода принуждением, контролем, штрафами, можно достигнуть на добровольных началах, применяя креативные инновационные подходы. Стартапы буквально «переворачивают мир», стимулируя более безопасное вождение, например, не карательными, а игровыми методами. Нашим проектным офисом и специальной комиссией по отбору наилучших стартапов был признан победителем первого отбора прекрасный стартап молодых программистов «Мой полис», готовое решение для смартфонов iOS и android по электронному европротоколу с функцией оцифровки бумажного полиса. Была проведена экспертиза этого программного продукта и сделан вывод о его полном соответствии для практического использования. Великолепная идея, которая позволит упростить заполнение европротокола и потихоньку избавляться от бумажных бланков. Мы приняли решение поддержать этот стартап и провести совместные акции по его популяризации.

Создание полноценной цифровой среды дорожного движения и автомобильного страхования – дело ближайшего будущего, которое мы вместе создаем «здесь и сейчас».