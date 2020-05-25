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Патчи для глаз – да или нет?

Это очень модная и востребованная уходовая домашняя процедура.

Придумана она в Корее. Патчей огромное множество – гелевые, тканевые, многоразовые, одноразовые.

Производители обещают чудеса после применения патчей: и разглаживание морщин, и осветление, и снятие отечности, и гиперувлажнение, и питание.

Состав – от жемчуга, гиалуроновой кислоты, коллагена, экстрактов растений до 24 каратного золота. Моду на патчи диктуют звезды, многие не снимают их часами, даже спят с ними.

Поразмышляем о действии на кожу.

Приклеивая патчи, мы создаем эффект парника. Тем самым мешая естественному испарению влаги, которое физиологично. После снятия патчей эффект мы увидим. Но он кратковременный… Частое и длительное применение патчей разрушает гидролипидную мантию кожи и микробиом кожи.

В составе патчей можно встретить гиалуроновую кислоту, коллаген, пропиленгликоли.

Их крупная молекула не проходит дальше верхнего слоя кожи – эпидермиса – и создает пленку, затрудняя дыхание кожи. Синтетические увлажнители дают лишь кратковременный эффект за счет окклюзии. И очень скоро наступает сухость кожи.

В составе большинства патчей есть формальдегиды и бутиленгликоль. Так как мы живые, то нефтехимический состав нам вреден!

Всегда проверяйте составы и изучайте ингредиенты! Ведь все, что мы наносим на кожу, проходит через печень. И страдает не только нежнейшая кожа вокруг глаз, но и весь организм.

Есть ли натуральные и не токсичные патчи?

Конечно, это патчи из натурального коллагена

Патчи из высокоочищенного коллагена для максимального увлажнения кожи и разглаживания морщин вокруг глаз. Патчи располагаются под глазами и активируются лифтинговой эссенцией, благодаря чему они выделяют микроколаген в кожу.

Композиция активных компонентов с гиалуроновой кислотой, аллантоином, запатентованными комплексами Eyeseryl Peptide, Gratuline Expression и органическим экстрактом еуфразии эффективно увлажняет кожу вокруг глаз, активирует действие коллагена, разглаживание морщин и оказывает мгновенный эффект лифтинга.

После 10 минут экспозиции кожа вокруг глаз приобретает свежесть и упругость.

Патчи используем курсом или для особых событий.

Используйте эксклюзив, проверенные европейские бренды, а не фастфуд. Ваша кожа этого заслуживает!

Лариса Лончар Лариса Лончар , Врач-косметолог, руководитель школы регуляции красоты и здоровья
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