Як працюють страховики в карантині

Мільйони українських автомобілістів хвилює питання, як працюватимуть страховики ОСЦПВ в умовах введеного в Україні карантину, чи зможуть постраждалі в ДТП отримати відшкодування?

Фото: avtostrahovka.in.ua

Нагадаю, що відповідно до рішення Уряду з 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. заборонено роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності. Таким чином, страхові компанії продовжують працювати і виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та постраждалими.

Як відбувається робота страховиків ОСЦПВ в умовах карантину?

1. Забезпечується посилений режим дезінфекції у офісах: обробка дезінфекторами приміщень, підлоги, всіх поверхонь, кварцювання чи інше знезараження повітря.

Співробітники СК працюють в масках та рукавичках, допускаються до роботи лише ті, хто не має жодних ознак ОРВІ чи простудного захворювання. Працівники, хто перебував за кордоном (або чиї близькі родичі перебували) останнім часом, не допускається до роботи і залишаються вдома в карантині.

Таким чином забезпечується максимальний рівень безпеки для відвідувачів офісів страховиків та співробітників страхових компаній.

2. Частина компаній для скорочення кількості особистих комунікацій організували спеціальні скриньки для прийому кореспонденції, аби страхувальники чи постраждалі могли залишити документи, не відвідуючи офісу страховика та не контактуючи із співробітниками. Деякі компанії повністю припинили особистий прийом громадян, але чітко та безперебійно працюють, надаючи консультації та приймаючи документи звичайною або електронною поштою чи через інші електронні канали комунікацій.

3. Організований дистанційний прийом споживачів з використанням сучасних каналів віддаленої комунікації (телефон, Skype, Viber, інші месенджери). Документи щодо події, що має ознаки страхового випадку, можна оформити самостійно або за допомогою консультацій страховика і передати дистанційно. У більшості страховиків на сайтах є відповідні інструкції щодо дистанційної передачі документів та налаштоване необхідне програмне забезпечення. Частина страховиків ОСЦПВ у зв’язку з кризовою ситуацією дозволяє подавати копії документів (скани, фотокопії) он-лайн, а оригінали документів готові приймати пізніше, після закінчення карантину.

4. Також окремі компанії дозволили клієнтам самостійно проводити огляд пошкодженої автівки шляхом фото- та відео-фіксації пошкоджень у випадках, коли немає підстав щодо об’єктивності наданої інформації або відсутні складні обставини випадку. Більшість страховиків не вимагають зараз приїздити до офісу страхової компанії для огляду автомобіля, за домовленістю с представником СК такий огляд можна організувати у будь-якому зручному місці, зокрема, на безпосередньо на СТО.

5. Звертаємо увагу, що відповідно до норм закону «Про ОСЦПВ» інформація про подію, що має ознаки страхової, має бути подана до страхової компанії протягом 3-х робочих днів з моменту ДТП, але в законі не йдеться про те, що інформація має бути подана особисто до офісу страховика! Відповідно за вимог закону, страховик фіксує телефонне повідомлення про ДТП, яке є підтвердженням факту повідомлення про страховий випадок, і таке повідомлення підлягає тривалому зберіганню. Тож повідомляйте про ДТП за телефоном або звичайним листом.

Моя основна порада – відкрито спілкуйтесь із страховиком, з яким укладаєте договір ОСЦПВ чи від якого отримуєте страхове відшкодування. Страхові компанії зараз роблять все можливо, аби знизити ризик зараження коронавірусом для відвідувачів та співробітників, то ж запроваджена ціла низка заходів, що сприяє віддаленому врегулюванню. Які саме умови пропонує ваш страховик – дізнавайтесь у нього. У більшості страховиків інформація щодо роботи у в умовах карантину викладена на сайті компанії, також вони завжди готові відповісти на ваші питання за телефоном, скайпом, вайбером, іншими електронними каналами комунікацій.

Поради страхувальникам щодо укладання договорів ОСЦПВ та врегулювання страхових подій під час карантину:

1. Для укладання чи переукладання договору ОСЦПВ користуйтесь електронним полісом ОСЦПВ, бо це не потребує візиту до офісу страховика.

Якщо маєте складності з оформленням електронного полісу, співробітники страхової компанії, агент чи брокер дистанційно допоможуть вам вирішити питання.

2. У разі ДТП у всіх випадках, що підпадають під умови врегулювання за європротоколом, користуйтесь ним для оформлення ДТП, це позбавить необхідності викликати поліцію, відповідно, знизить кількість контактів та ризик зараження для вас, інших учасників ДТП та співробітників Національної поліції.

3. Ідеальний варіант оформлення ДТП в поточних умовах – електронний європротокол. Нагадуємо, що для його використання також необхідно, щоб обставини ДТП відповідали умовам врегулювання за європротоколом.

4. Якщо оформлення ДТП за європротоколом неможливе, дійте за звичайним алгоритмом. Зателефонуйте до власної страхової компанії так компанії винуватця, яка має здійснювати страхове відшкодування, аби дізнатись всі деталі процедури врегулювання в умовах карантину.

5. Бережіть себе і не наражайте на небезпеку оточуючих. У разі непередбачуваних обставин (наприклад, ви раптово відчули симптоми застуди чи ОРВІ, коли планували навести візит до офісу страховика) – зв’яжіться з страховиком та повідомте про ситуацію, що виникла. Впевнений, вам будуть готові піти назустріч і запропонувати шляхи вирішення проблеми.