Чи буде нафта безкоштовною і як на це відреагує ціна на газ?

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Як це пов'язано, запитає читач? Найбезпосереднішим чином! Справа в тому, що зараз спотові котирування природного газу в Європі впали до рівня близько 100 доларів за тисячу кубометрів, що є багаторічним мінімумом. Ціна газу за контрактами, які прив'язані до вартості нафти, будуть наближатися до цього рівня.

Відбувся сильний обвал вартості нафти, що стався внаслідок російського демаршу на зустрічі ОПКК+ у Відні і жорсткої реакції на це Саудівської Аравії, яка запропонувала великі знижки на свою нафту. Слідом за цим зрушили і котирування природного газу. Так, за перші 20 днів березня котирування газу на найбільш ліквідному європейському газовому хабі - нідерландському TTF - впали до 102 доларів за тисячу кубометрів в (а 19 березня ціна газу падала до 90 доларів за тисячу кубометрів). Не лише «зв'язка» ціни нафти і газу грає тут роль. Через масові карантинні заходи по всьому світу, які поки лише посилюються, попит на газ скорочується. З відповідними наслідками для ціни.

Саме в цьому аспекті і варто розглядати заяву «Газпрому», який разом з основною діяльністю «поставив на потік» і PR. Це PR, що працює на упередження, спрямований на заспокоювання кредиторів і власників боргових інструментів «Газпрому». Справа в тому, що як і раніше значна частина контрактів «Газпрому» базується на прив'язці ціни газу до ціни нафти. Тепер як нафтова, так і спотова індексації будуть тиснути на вартість газу в контрактах - простіше кажучи, у європейських контрагентів «Газпрому» стає все більше доказів для перегляду вартості газу. Ускладнення фінансового становища «Газпрому» є цілком можливим. Кредитори і власники його боргових паперів будуть не в захваті.

Ситуація, яку ми бачимо зараз, серйозніша, ніж була під час одного з найскладніших періодів для «Газпрому», який був в 2004 році. Тоді середня за рік ціна бареля нафти Brent склала 38 доларів, а середня експортна ціна російського газу впала до 138 доларів за тисячу кубометрів. Низка великих покупців більш чи менш успішно домагалася зниження ціни на газ у довгострокових контрактах. Зараз ситуація ще більш серйозна. З одного боку, ціна нафти тримається на нижчому рівні і багато шанованих інституції прогнозують, що вона не перевищить 30 доларів за барель. З іншого боку, зараз, на відміну від 2004 року, в Європі існують організовані спотові торги, ціна яких дає вагомий аргумент для покупців газу домагатися зниження його ціни.

Цікаво, що при нинішній ціновій ситуації для «Газпрому» поставки газу в центральні регіони Росії вигідніша, ніж продаж газу в ЄС. Наприклад, в Ленінградській області за теперішнім курсом рубля ціна газу для споживачів становить 58 доларів за тисячу кубометрів. Порахуємо експортний нетбек (віднімемо транспортні витрати в розмірі 22 доларів за тисячу кубометрів і експортне мито в розмірі 30%) - при доставці газу до Німеччини по «Північному потоку» отримаємо: 101 долар (ціна на німецькому хабі NCG) - 53 долари = 48 доларів за тисячу кубометрів. До речі, якщо вважати нетбек для транзиту російського газу через Україну, то він буде для «Газпрому» ще нижче.

Очевидно, що серйозного нарощування внутрішніх поставок в Росії не буде - деіндустріалізація тамтешньої економіки цілком порівнянна з деіндустріалізацією економіки нашої країни. Простіше кажучи, не буде попиту на газ всередині Росії.

Прогнози щодо динаміки ціни нафти, яка в чималому ступені формує вартість газу, неабияк різняться. З одного боку, перший віце-прем'єр РФ С.Білоусов вважає, що нафта буде торгуватися в діапазоні 35-40 доларів за барель. З іншого боку, японський банк Mizuho прогнозує, що ціна на нафту може досягти негативної величини. Справа в тому, що при поточному розриві падаючого попиту і різко збільшеній пропозиції сховища нафти заповнюються швидкими темпами. Через 1-1,5 місяця всі наявні потужності будуть задіяні під зав'язку. Після чого нафта буде розміщуватися на танкерах - резерв останньої надії (до речі, ставки оренди танкерів вже виросли вчетверо). Після того, як будуть заповнені потужності зберігання на танкерах, виробники постануть перед питанням - зупиняти видобуток, що на традиційних (не сланцевих) родовищах дуже недешево і передбачає серйозні витрати на відновлення видобутку, або платити премії покупцям, щоб вони брали нафту, в надії зберегти клієнтів на той період, коли ціни зростуть.

Який сценарій вам більше до душі, виберіть самі. Як би там не було, швидше за все, ціни на нафту залишаться достатньо низькими в порівнянні з минулим роком. А разом з ними і ціни на газ. До того ж, внаслідок жорстких карантинних заходів через коронавірус, споживання газу в Європі буде знижуватися. Зокрема, Італія (другий за обсягами після Німеччини покупець російського газу в ЄС) зупинила всю промисловість, крім виробників життєво необхідної продукції. В європейських сховищах запаси газу знаходяться на рекордному з 2012 року рівні - 54 млрд. кубометрів. Що також грає проти ціни на газ і «Газпрому».

Європейські клієнти «Газпрому» можуть не тільки вимагати зниження ціни, а й заявити про скорочення закупівель російського газу, тим самим по аналогії з 2009 роком вимагатимуть перегляду обсягів вибірки по принципу take-or-pay, який «Газпром» закладав у довгострокові контракти.

Які висновки можна зробити нам? Перше – ймовірним є ускладнення становища «Газпрому», найважливішої компанії для Росії, яка розв'язала війну проти України. Для нас це добре - ресурси країни-агресора потроху підточуються. Друге - розслаблятися на радощах від цього не можна, низькі ціни на газ Україна має використовувати для підвищення конкурентоспроможності своєї промисловості, зокрема, хімічної і металургійної. Не можна допустити, щоб ця можливість була упущена, що не раз уже бувало. Третє - добре, що для населення ціни на газ в черговий раз знизили. Зараз ціна на газ для населення розраховується за формулою, основним індикативом якої є результати біржових торгів на газовому хабі ТТF. Між тим, в умовах погіршення ситуації в економіці України, Кабміну необхідно знаходити можливості як для оптимізації витрат на транспортування газу, так і для підвищення конкуренції на ринку, впровадження спеціальних торгових механізмів (наприклад, тендерів), що дасть додаткові можливості для зниження вартості газу для населення. Це буде дієвим заходом для полегшення того тягаря, яке населення України буде нести внаслідок ускладнення ситуації в економіці країни.