9 ідей, які допоможуть подолати кризові явища, спричинені пандемією

Фото: roskomsvoboda.org

Хакатон «Fix the crisis» проводила онлайн платформа для вирішення кейсових завдань CASERS. Головним завданням було запропонувати інноваційні рішення, які будуть корисними та допоможуть подолати кризові явища у державі, що з'явилися або з'являться під впливом розповсюдження коронавірусу.

Хакатон об'єднав 500 учасників та зібрав 58 ідей, які оцінювала експертна комісія. До неї входили заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко, Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, Президент Фонду Східної Європи Віктор Лях, представники Українського фонду стартапів, акселераційної програми Radar Tech, компаній Genesis, Метінвест, Danone, Vodafone та інших — всього 26 представників 15 організацій та компаній.

Хакатон підтримали численні організації, серед яких Міністерство цифрової трансформації України. Автор найкращого рішення отримав 20 000 грн від компанії Genesis.

Кращі ідеї, представлені на хакатоні:

Пристрій «Dew Pocket»

«Dew Pocket» — пристрій, що створює санітайзер, ефективний проти 99.982% мікробів, просто з води. Пристрій може розв'язати проблему дефіциту санітайзерів в нинішніх умовах. Автор — Андрій Мануйлов.

«Dew Pocket» розробила команда вчених: два аспіранти та два представники Інституту мікробіології й імунології імені І. І. Мечникова. Вони працювали над технологією знезараження води сріблом і їм вдалося підвищити її ефективність на 16 000%. Технологія була перевірена у лабораторії інституту Мечникова, наразі команда має прототип пристрою та проходить процедуру сертифікації.

Експрес-діагностика COVID-19 за допомогою системи машинного зору

Рішення запропонувала група «Аргус», автор — Радій Радутний.

Група розробила вже кілька систем машинного зору, які використовуються для розпізнавання літальних апаратів, транспортних засобів, ознак раку в живих клітинах та мікроскопічних живих організмів. За допомогою системи можна аналізувати отримані з електронного мікроскопа зображення та за оптичними ознаками ідентифікувати різні типи вірусів. Така система дозволить швидко обробляти велику кількість зображень та уникати помилок, які може робити людина через втому.

Багаторазовий респіратор

Автори: Валентин Юрчак, Фетов Ігор, студенти Київського політехнічного інституту.

Одноразові маски мають низьку захисну можливість і, крім того, стають дефіцитними. Команда розробила модель багаторазового респіратора, у якому через певний період носіння відбувається автоматизована термічна обробка, яка дозволяє не змінювати фільтр. Він буде складатися з шарів тканини, які захищають фільтруючий матеріал, шарів ацетатного волокна, які фільтрують і поглинають аерозоль із вірусом, а також нагріваючих елементів, які дезінфікують шари ацетатного волокна.

Додаток «RideNow»

Додаток дозволяє шукати попутників для поїздок в режимі реального часу по всій Україні та може допомогти підвозити лікарів на роботу. Пошук відбувається програмою автоматично, що дозволяє швидко й легко скоординувати лікарів, волонтерів та охочих допомогти. Автор — Аскольд Клюс.

Сервіс «Quarnuts»

«Quarnuts» дозволяє оптимізувати роботу швидкої під час надзвичайних подій. Автори: Сергій Шкрабак, Даниїл Дерменжи.

Команда пропонує оптимізувати завантаженість лікарень шляхом використання мобільних застосунків для фельдшерів та застосунків у лікарів. На виїзді фельдшер або водій швидкої заповнює експрес-форму, де зазначає проблему. Система опрацьовує запит та дає адресу найближчої лікарні, яка може прийняти пацієнта із зазначеними симптомами, а лікарні видає запит, який дозволяє вчасно підготуватися до прийняття пацієнта. Таким чином пришвидшується комунікація та надання послуг пацієнту, а також унеможливлюється підробка актів та ухилення від відповідальності у летальних випадках, до яких призвели дії медичних працівників, адже данні занесені у систему.

Бот «Panda training»

Через загрозу коронавірусу бізнес змушений переходити на дистанційну роботу й співробітники та менеджмент стикаються з пов'язаними з новим форматом проблемами. Panda training розробили чат-бот, який за допомогою коучингу (підхід, коли людині допомагають не порадами, а запитаннями, на які вона сама дає відповіді) допомагає розвивати нові звички у співробітників, налаштовувати бізнес-процеси та слідкувати за дисципліною. Над розробкою чат-боту працювали психологи та коучі, він може замінювати їх та одночасно допомагати багатьом людям формувати нові звички для легшого переходу на віддалену роботу. Автор — Дмитрій Сироткін.

Сервіс «Eye pass»

«Eye pass» — це сервіс для аналізу поведінки учнів під час дистанційного навчання. Автор — Дмитро Шарнін

«Eye pass» перетворює web-камеру на трекер руху очей. Таким чином він визначає, що людина прочитала, що прогортала, на що була її спрямована увага. Також сервіс визначає стан людини, наприклад, її рівень втоми. За допомогою «Eye pass» викладач отримує підтвердження, що слухач дійсно опрацював матеріали, а також данні про процес навчання, які можуть допомогти персоналізувати підходи. Наразі сервіс інтегрований з платформою для дистанційного навчання Moodle і шукає партнерів для тестування.

Моніторинг ефективності доступних на ринку антисептиків для рук

Автори: Надія Лехнюк, Юліан Конечний, студенти біотехнологи.

Команда пропонує перевіряти ефективність доступних на ринку України антисептиків для рук у сертифікованій лабораторії та повідомляти про неефективні засоби через соціальні мережі. Вони розробили швидкий алгоритм визначення ефективності засобу, який дозволяє перевірити новий антисептик за 3 дні. Команда вже дослідила 15 популярних антисептиків для рук в лабораторії та виявила, що 20% з них не відповідають стандартам й не можуть бути застосовані для профілактики коронавірусу.

Стратегія протидії епідеміологічним ситуаціям

Автори: Владислав Черній, Ганна Охримчук, Валентина Науменко.

Команда проаналізувала успішні практики інших країн та розробила комплексні рекомендації, серед яких створення Штабу надзвичайних ситуацій (команда розробила структуру), який дозволить збільшити швидкість реагування на загрози та поліпшити контроль над ситуацією; та пропозиція додати до системи Kyiv Smart City нові функції (інформування населення на всіх рівнях і функціонал для координації волонтерів) та розповсюдити на усі міста.

Переглянути рішення фіналістів можна на сайті хакатону, там же знаходяться контакти авторів. Організатори закликають за можливості допомагати авторам ідей у їхньому впровадженні, щоб подолати кризові явища.

За додатковою інформацією звертайтесь на пошту support@casers.org або за телефоном +38 (099) 013 0666.