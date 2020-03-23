Вчитель у профіль

Що гарно сприяє навчанню, так це - задоволення, спонтанність, адже це так атмосферно чудово, коли учні мають достатню свободу, оскільки вчитель тонко відчуває середовище, у якому він знаходиться, і учні відчувають себе абсолютно вільними. Що будуть найрізноманітніші види діяльності та презентацій і що тіснішим зв’язок між вчителем і учнями, то якнайбільше вони будуть чекати його уроків, - з учнівських очікувань.

Фото: НУШ

Вміє навчати

Умілий вчитель – це той, хто знає, як пристосуватися до контингенту учнів у своїх поясненнях, тобто розуміє спосіб міркувань своїх учнів, знає, як пояснити всім, від найбільш проблемних до найбільш обдарованих, знає, як пояснити, навіть якщо це здається просто очевидним.

Добрий вчитель не викладає матеріал уроку на дошці, слайді чи у жестах як прийдеться. Він те робить чітко та продумано структуровано і послідовно.

Грамотний у предметі вчитель при поясненні завжди робить «кроки» назад до попередньо вивченого, чим вселяє в учнів впевненість, що їм вдасться виконати завдання й без його присутності.

Він знає, як пояснити просто, не пропускає ні кроку в своїх міркуваннях, ясно показує хід своєї думки та що варте при цьому цільової уваги.

Працює без помилок.

Добре організований і слідує логічному плану.

Завжди відповідає на запитання учнів, є інтерактивним із учнями. Йде на витрати часу, щоб відповісти на запитання, навіть якщо це сповільнює виконання запланованого.

Ілюструє своє пояснення на конкретних прикладах.

Використовує просту мову, щоб не ускладнювати пояснення та його сприйняття учнями.

Застосовує адаптований до теми якісний роздатковий матеріал.

Підбирає адекватні для глибокого розуміння навчальної теми практичні вправи.

Допомагає у виконанні навчальних вправ своїм супроводом персональних учнівських зусиль, а не просто показує правильне виконання на дошці чи слайдах.

Перевіряє чи учні правильно зрозуміли його пояснення спеціально підібраними цільовими питаннями у форматі вільної бесіди.

Майстер зацікавити учнів

Зацікавлює свою учнівську аудиторію та захоплює її увагу тим, що сам живе любов’ю до свого предмета, передає матеріал пристрастно, чим стимулює бажання учнів знову йти до нього на урок. Вміє запалювати уяву учнів на те, що подає до вивчення.

Динамічний та енергійний як у темпі мови, так і у жестикуляціях. Вміє переходити з одного тону мови на інший, робити «зависання» на півслові, коли хтось з учнів відволікається.

Має почуття гумору та вміє доречно його застосувати, але ніколи не робить того у вигляді насмішки чи підколювання когось з учнів, чого не виключає такого відносно самого себе, але у такій площині, яка викликає гул незгоди з боку учнів. Допомагає учням не впадати у комплекси чи драматизувати ситуації у випадку тимчасових невдач.

Вмотивований

Любить проводити час з учнями у класі, пристрасний.

Проживає змістовно час, що має з учнями у класній аудиторії, а не просто відчитує підготовлений текст чи зміст слайдів. Не пише на дошці того, що в учнів має бути у пам'яті, а натомість не лінується спонукати їх згадати те, що є потрібним зараз.

Винахідливий у підборі засобів та методів, які використовуює для передачі нових знань.

Вміє керувати

Може бути поважним, харизматичним, має авторитет, його слухають, вміє утримувати увагу класу, не будучи занадто суворим, щоб учні не боятися ставити запитання як йому, так і учню-сусіду.

Заохочує обмін думок між учнями.

Об’єктивний в оцінюванні

Не стоїть на тому, що все у роботі учні є однозначно очевидним.

Є неупередженим у своїх виправленнях.

Не провокує ревнощів у своїх рішеннях. Не засуджує учнів, коли вони роблять промахи.

Здатний на емпатію

Відкритий, розуміючий, уважний до своїх учнів.

Не потребує багато часу, щоб відчути корінь проблеми нерозуміння учнями навчального матеріалу, його цікавлять усі, доступні з точки зору людяності, засоби зацікавлення учнів, при збереженні стану толерантності до їх недоліків.

Може повторити азбучне, не розлютившись, не сердиться, коли хтось не розуміє.

Має добрі стосунки зі своїми учнями, не тримається відсторонено, але й не дозволяє панібратства.

Вміє вести діалог та інколи посміятися разом з учнями, знає, як зробити так, щоб більшість їх його полюбила.

Бере на себе відповідальність за своїх учнів та їхні знання, не підводить учнів через власну необов’язковість, не вагається зробити трохи зайвого для учня, який у скруті, щедрий, відповідає на запитання навіть якщо вони поза програмою, також є вихователем і консультує в інших сферах життя.

Ніколи не зневажає того, що стосується вихованців, не сприймає учнів ні за ідіотів, ні за геніїв, не ставиться до них зверхньо під приводом того, що є їхнім «науковим керівником».

Є привабливою особистістю

Добрий, симпатичний.

Усміхнений, життєрадісний.

З гарним настроєм, комунікабельний, зацікавлений у тому, щоб учні хотіли вчитися.

Одягає костюми, щоб виглядати класно і модно вдягненим.

Тримається впевнено.