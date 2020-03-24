​В Офисе президента назвали падение ВВП на 5% из-за коронавируса оптимистическим сценарием

Ситуация меняется каждый день, и строить прогнозы сложно.

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив допускает падение ВВП из-за коронавируса на 5% в 2020 году.

Об этом она сообщила в ходе онлайн-дискуссии "Сovid-19", организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

"При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сказала она.

Ковалив добавила, что из-за нестабильности ситуация меняется каждый день и сложно строить макроэкономические прогнозы.

Напомним, что перед пандемией в Украине ожидался рост ВВП на 3,5-4%.

В 2019 году украинская экономика увеличилась на 3,2%.