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​В Офисе президента назвали падение ВВП на 5% из-за коронавируса оптимистическим сценарием

Ситуация меняется каждый день, и строить прогнозы сложно.

​В Офисе президента назвали падение ВВП на 5% из-за коронавируса оптимистическим сценарием
Юлия Ковалив
Фото: facebook/Юлия Ковалив

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив допускает падение ВВП из-за коронавируса на 5% в 2020 году.

Об этом она сообщила в ходе онлайн-дискуссии "Сovid-19", организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

"При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сказала она.

Ковалив добавила, что из-за нестабильности ситуация меняется каждый день и сложно строить макроэкономические прогнозы.

Напомним, что перед пандемией в Украине ожидался рост ВВП на 3,5-4%.

В 2019 году украинская экономика увеличилась на 3,2%.

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Источник: "Українські новини"
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